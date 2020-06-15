交會在畫與湖景的水平線　Fidan Zaman融合寫生簿與海洋

無論霽朗或幽霿，濃霧漫瀰或雨後初晴，一日晨昏嬗遞、或晴或雨，來自中東亞塞拜然（Azerbaijan）的藝術家 Fidan Zaman ，都會前去世上最大內陸湖裏海（Caspian Sea）之畔，凝望著泱漭無邊的水色，接著拿著寫生本，對著眼前澒溶湖域、天空以及兩者相接的水平線，如攝影般，捕捉那瞬間風景。透過這日復一日宛如練習的繪畫，竟發現季節與自然那氣象萬千的本質，其實正是幅流動之畫。

Zaman所畫湖景生動雋永，彷彿在紙頁間活過來，因此當她舉起寫生簿，將畫與眼前裏海的水平線彼此相疊，虛實裏海就這麼消融於無痕，渾化為一體。

創作裏海詭譎多變的景觀時，Zaman會攤平兩張跨頁紙張，再以壓克力顏料於上頭做大面積色塊式圖繪，而泡沫狀海浪則以白色顏料摹繪出紋理感。至於落日餘暉的斑斕萬千味道，則以柔和漸層色加以完整詮釋。在匆匆瞥見的瞬間，Zaman細膩如真的繪作看起來就像一幀風景快照，而非出自於手工畫。

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圖文來源／My Modern Met

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