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快訊／北京爆疫情「新增8例確診個案」　均與新發地市場有關

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▲▼新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年报）

▲新發地市場連夜撤離上萬人。（圖／翻攝北京青年報）

記者柯沛辰／綜合報導

新冠疫情肆虐，北京宣布連續56天零確診後，11日又爆出疫情。北京市14日下午召開第116場新冠疫情防控工作記者會，宣布今天新增個案8人，均與新發地市場有關。

北京市疾控中心副主任龐星火表示，北京市14日上午0時至7時，新增8名確診病例，而且均與豐台區的新發地市場有關，詳細資訊如下：

病例1，某男48歲，河北唐山人，在北京新發地市場工作，現居豐台區，12日在疫情溯源採樣檢測中發現陽性，13日出現頭疼症狀，最後確診病例，臨床分型為輕型。

病例2，某男27歲，寧夏涇源人，在北京新發地市場工作，現居北京新發地經營者樂園，12日在疫情溯源採樣過程中發現核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例3，某男42歲，河北保定人，在北京新發地市場工作，現居大興區龐各莊，12日疫情溯源採樣檢測中發現核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例4，某女47歲，河北固安人，在中國太平洋保險股份有限公司工作，現居大興區黃村鎮，3日到新發地市場採購，11日出現發燒等症狀，12日就診大興區人民醫院，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例5，某男57歲，河北安興人，在玉泉東市場工作，現居海淀區永定路，10日出胃寒等症狀，13日主動告知社區防控組，被送至海淀醫院發燒門診檢查，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例6，某男37歲，河南人，在北京紅花大海碗餐飲管理有限責任公司工作，現居北京市朝陽區，4日前往新發地市場購物，8日出現不適症狀，先後就診於御景閣診所、佑安醫院，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例7，某女為病例6的密切接觸者，35歲，河北人，在北京市紅花大海碗餐飲公司工作，現居海淀區青龍橋街道，12日出現發燒等症狀，到佑安醫院就診，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

至於病例8詳細訊息，目前還在調查中。

▲▼北京,社區,半封閉,量體溫,武警。（圖／記者任以芳攝）

▲龐星火指出，目前8名確診個案，均與新發地市場有關聯。（圖／記者任以芳攝）

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