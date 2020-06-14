台中淹水一級警戒　仁愛醫院整排機車「一半泡水中」！鄉民看傻：從沒發生過

▲大里仁愛醫院旁淹水。（圖／大里人聊天室）

記者黃君瀚／綜合報導

今（14）日午後暴雨狂襲台中，經濟部水利署針對中區、太平區、北區、西區、東區、南區等6處發布一級淹水警戒，緊鄰在旁的大里區同樣遭殃，雨大到仁愛醫院旁整排機車車身「一半泡水中」，當地人更驚呼過去從沒見過如此景象。

「國光路多路段淹水，尤其仁愛醫院周圍！」台中市大里區居民14日下午3時在「大里人聊天室」貼出一張照片，只見仁愛醫院積水嚴重，停在低處的整排機車車輪和排氣管全浸在水中。

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照片一出嚇壞大批在地居民，直呼從沒見過這麼嚴重的淹水，「怎會這樣？從沒聽過那裡會淹水」、「雨來的太急太大了」、「我剛經過，真的淹到汽車輪胎的一半」、「剛出門經過仁愛附近，整個淹大水，紅綠燈也掛了」、「第一次看到那邊淹水，還淹那麼高！」

▲台中市大里區愛心路淹水。（圖／翻攝爆料公社）

台中消防局大里分隊分隊長章家瑞表示，因為時雨量太大，排水系統無法第一時間完成排放，才導致仁愛醫院周邊出現淹水（積水）的情況，目前水已慢慢退去。

此外，也有大里網友在「爆料公社」貼出多張淹水照片和影片，只見大雨沖刷下路上紅綠燈瞬間故障，不停閃爍著紅燈，機車騎士只能冒著暴雨驚險穿越十字路口。

▼台中雨勢相當驚人。（圖／翻攝爆料公社）