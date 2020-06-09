華南暴雨176萬人受災！　大橋慘變「泡水航母」轎車漂泥流　

▲廣西城市主幹道甲秀橋成為水中的一座「孤島」。（圖／澎湃新聞，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸華南地區2日以來出現持續強降雨，各地災情嚴重，目前已造成176.3萬人受災，9人死亡5人失蹤，直接經濟損失28.8億元（人民幣，下同，約新台幣121億元）。其中廣西陽朔縣城出現大面積內澇，城市主幹道甲秀橋上停滿了車輛，成為水中「孤島」，也有網友形容像泡水的航空母艦，畫面觸目驚心。

▲災情空拍畫面。

綜合陸媒報導，2日以來，江南、華南及貴州南部等地出現持續強降雨天氣，其中廣西桂林局地累計降雨量達500至521毫米，強降雨引發洪澇、風雹和地質災害，造成茶葉、辣椒等作物不同程度受災，城區道路、村莊出現積水，部分水產養殖設施被沖毀。

▼房屋農田被淹。

在廣西桂林陽朔7日繼續暴雨如注，造成陽朔縣城大面積內澇，城市主幹道甲秀橋上停滿了車輛，成為水中的「孤島」，積水太深仍導致不少車輛被淹，當地派出衝鋒舟對被困群眾展開營救。

▲民眾在街道上滑竹筏。

據統計，截至6月8日，暴雨造成江西、湖南、廣西等8省（自治區）45市（自治州）200個縣（市、區）176.3萬人受災，9人死亡，5人失蹤，12萬人緊急轉移安置，6.9萬人需緊急生活救助；900餘間房屋倒塌，1.3萬間不同程度損壞；農作物受災面積113.5千公頃，其中絕收9.8千公頃；直接經濟損失28.8億元。

▼ 當地派出衝鋒舟對被困群眾展開營救。

大陸國務院辦公廳8日發布《國務院辦公廳關於開展第一次全國自然災害綜合風險普查的通知》，稱為全面掌握自然災害風險隱患情況，提升全社會抵禦自然災害的綜合防範能力，經國務院同意，定於2020年至2022年開展第一次全國自然災害綜合風險普查工作。

▼ 救援人員出動。