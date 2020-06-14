台南北門分院整建轉型多元長照中心　黃偉哲：感謝衛福部照顧偏鄉醫療揪甘心

▲台南市新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心整建工程舉行開工儀式，由台南市長黃偉哲親自主持。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



位於台南市北門區的「衛生福利部新營醫院北門分院」2012年10月23日歷經縱火事故，經衛生福利部規劃提出「新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心整建工程」，委由台南市政府工務局代辦。

為求工程平安順利，營造廠商於6月12日起開始連續兩天在現址舉辦祈福法會，13日下午舉行開工儀式，由台南市長黃偉哲親自主持，並率領各相關單位人士一同祈福，也見證北門分院浴火重生的啟程。





黃偉哲市長表示，除了要記取新營醫院北門分院遭受祝融之災的不幸，同時也樂見它現在即將浴火重生踏上成為關懷社區醫療據點的新路途。北門分院在未來轉型成為長照資源中心之後，對於老年人口相對較多的北門區有很大的助益。



此外，黃偉哲市長也特別感謝衛福部給予資源和規劃，使得閒置8年的新營醫院北門分院能夠重新活化，造福地方民眾，尤其是長者及其家屬對於長照協助的需求。同時，他在致詞時也向出席活動關心地方醫療資源的立法委員賴惠員，台南市議員蔡秋蘭、蔡秋蘇金、陳昆和，以及曾一起參與推動此案的前市議員侯澄財表達至誠的謝意，感謝大家的齊心努力，照顧北門地區的長照醫療福利。





工務局表示，「衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心」設備及工程總經費為3億元，分為兩期工程，第一期拆除暨景觀工程經費為550萬，已於今年3月開工，預計6月15日完工；本期整建工程經費為1億9960萬元，預計在2021年8月初完工。





社會局表示，整建完成後的「北門分院長照中心」共有四層樓，一樓做為居家醫療資源中心、餐飲服務之中央廚房、一般日間照顧中心等為主。二樓做為失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋等。三樓及四樓則為多層級住宿型長照機構，並以25人為一個單元，各單元採用「簇群式配置」如同家庭式設計理念，提供溫馨空間，有利於長照護理照護及管理品質。





有關收容人數，一般日間照顧中心共可收容30人、失智症日間照顧中心30人、失智症團體家屋兩單元共18人、住宿式長照機構四個單元共87人。未來將提供失智照顧、小規模多機能、照顧者服務據點及社區預防照顧、延緩失能、延伸出院準備等長照2.0項目，提升服務涵蓋率。透過機構服務社區化、建置社會福利資源網、均衡城鄉差距、公有建物活化效益最大化，引進多元照顧資源，提供全人的服務，健全大北門區之長照網絡。

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