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台南「甘仔店」快閃南紡有彩蛋　黃偉哲逛博物館攤車與民同樂

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▲▲台南市長黃偉哲低調現身於南紡購物中心1F時尚廣場舉行的「台南甘仔店」行動特展，受到民眾熱情歡迎，搶拍合照留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲低調現身於南紡購物中心1F時尚廣場舉行的「台南甘仔店」行動特展，受到民眾熱情歡迎，搶拍合照留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

迎接防疫新生活，歷年深受大、小朋友喜愛的台南博物館節系列活動「博物館行動攤車」，再度出擊！今年文化局邀集22間館舍協力合作，將各館濃縮為一輛輛行動攤車，以「博物館走出圍牆」的概念，主動出擊、深入人群。

黃偉哲市長低調現身於南紡購物中心1F時尚廣場舉行的「台南甘仔店」行動特展，引起現場大小朋友一陣驚喜，受到民眾熱情歡迎，搶拍合照留念，頻頻詢問「那是市長本人嗎？」沒錯，阿哲市長來了。

▲▲台南市長黃偉哲低調現身於南紡購物中心1F時尚廣場舉行的「台南甘仔店」行動特展，受到民眾熱情歡迎，搶拍合照留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，隨著國內新冠肺炎疫情日漸趨緩，歡迎大家展開新防疫生活，別忘了來逛逛台南主題眾多的博物館，享受知識充電之旅。以往要一次飽覽台南總計57個公、私立博物館暨地方文化館所，需要花費好幾天的時間，因此，文化局從2017年起就整合所有館舍，在每年博物館節期間，以行動攤車的模式集結展示，主動走入人群，這是台南首創，也是台南大小館舍攜手合作打團體戰的展現。

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▲▲台南市長黃偉哲低調現身於南紡購物中心1F時尚廣場舉行的「台南甘仔店」行動特展，受到民眾熱情歡迎，搶拍合照留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長也特別感謝南紡購物中心的大力支持，從2017年迄今已連續4年，讓博物館攤車走進人潮聚集的商場與逛街購物的民眾互動宣傳，建立了良好的合作關係。

▲▲台南市長黃偉哲低調現身於南紡購物中心1F時尚廣場舉行的「台南甘仔店」行動特展，受到民眾熱情歡迎，搶拍合照留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局表示，全新改版多功能展示攤車量體大小類似前款，但展開收合更簡易、移動更輕巧、展示推廣功能運用更彈性親民，集結展示將呈現更勝以往的互動感受。博物館行動攤車從2017年推出一開始僅15館舍參與，今年已增加至22間館舍一同加入，除了以往大家熟知的台灣歷史博物館、南科考古館、南瀛天文館、司法博物館、左鎮化石園區、國立成功大學博物館、葉石濤文學紀念館、楊逵文學紀念館、安平鄉土文化館、鄭成功文物館、噍吧哖事件紀念園區、總爺藝文中心，黑橋牌香腸博物館、台南家具產業博物館、三寮灣東隆宮文化中心、學甲慈濟宮葉王交趾陶文化館和樹谷生活科學館、定情碼頭德陽艦園區等，更新增原住民類的札哈木會館、台南市原住民文物館以及王育德紀念館、運河博物館等，涵蓋歷史、文學、工藝、宗教、自然科學與原住民文化等多元類別及面向，充分反映台南文化的豐富性。

▲▲台南市長黃偉哲低調現身於南紡購物中心1F時尚廣場舉行的「台南甘仔店」行動特展，受到民眾熱情歡迎，搶拍合照留念。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「2020台南博物館節－博物館逛大街」首場於本周13、14兩日上午11時至下午5時在南紡購物中心1F時尚廣場登場，兩日活動每日下午1時30分至5時還推出最受親子族群歡迎的闖關遊戲，只要領取闖關集點卡，依照提示前往館設攤位完成闖關活動即可參加轉盤抽獎，有機會獲得各館提供的精美小禮物，歡迎民眾踴躍參加。

更多活動資訊請上「2020台南博物館節」活動網站（https://tnmf.tainan.gov.tw），或臉書粉絲專頁「南博ONE」查詢。

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