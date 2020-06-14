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北京新增36確診病例　全與「新發地市場」有關...11人無任何症狀

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▲▼ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

▲ 北京新發地海鮮市場。（圖／記者任以芳攝）

記者曾俊豪／綜合報導

北京市政府上午舉行第115場新冠肺炎疫情防控工作新聞發佈會，北京市疾控中心副主任龐星火指出，6月13日0時至24時，北京市新增新冠肺炎確診病例36例，其中男性15例，女性21例。值得注意的是，36例確診病例全與新發地市場有關，有27人在新發地市場工作，另有9人則曾直接或間接暴露在新發地市場。

北京新冠疫情近日再度反彈，北京市衛生健康委員會14日公告，13日新增本土確診病例36例、無症狀感染者1例。這也代表從11日開始，北京3天內已新增43例本土病例。龐星火在記者會上公佈36個確診病例訊息與症狀，具體情況如下：

病例1，某男，35歲，河北保定人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。8日出現發熱、乾咳、流涕、乏力、頭暈和肌肉酸痛等症狀，最高體溫38℃。12日就診天壇醫院，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例2，某女，34歲，重慶人，工作單位為李記川菜，現住豐台區花鄉首經貿育菲園東里1號院。其工作單位的食材供貨商為北京新發地批發市場、岳各莊市場及大洋路批發市場。患者8日出現乏力、全身酸痛等症狀，10日至12日先後就診北京華壇中西醫結合醫院和北京天壇醫院，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例3，某女，58歲，北京市豐台區人，退休，現住豐台區太平橋街道萬泉寺南里。患者幾乎每天下午在新發地菜籃子超市買菜，7日出現發冷、鼻塞、流涕等症狀，最高體溫37.8℃。11日就診宣武醫院，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例4，某男，56歲，北京市西城區人，某公司總經理，現住大興區高米店街道西斯萊公館。4日曾前往新發地市場採購水產品和水果。9日出現肌肉酸痛、發熱等症狀，最高體溫39.4℃。10日就診大興區人民醫院，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例5，某女，病例4之妻，51歲，北京市西城區人，離退人員，現住大興區高米店街道西斯萊公館。4日曾前往新發地市場採購水產品和水果。7日出現頭暈、乏力、咳痰、咽痛等症狀，最高體溫38.6℃。12日被轉至大興區人民醫院隔離治療，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

▲▼北京,社區,半封閉,量體溫,武警。（圖／記者任以芳攝）

▲北京社區進入半封閉狀態。（圖／記者任以芳攝）

病例6，某女，46歲，浙江麗水人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。10日下午出現頭暈、惡心、發熱，最高體溫38℃，12日就診天壇醫院，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例7，某男，32歲，安徽宿州人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住豐台區銀地家園。自述近14天無任何症狀，12日在疫情溯源採樣檢測中發現核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例8，某女，28歲，河北保定人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。自述近14天無任何症狀，12日在疫情溯源採樣檢測中發現核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例9，某女，43歲，吉林人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住花鄉鄉宜蘭園。9日出現肌肉酸痛、發冷、寒戰、腹瀉等症狀，12日在疫情溯源採樣檢測中發現核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例10，某男，為病例9之夫，44歲，吉林人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住花鄉鄉宜蘭園。10日出現咽痛、肌肉酸痛、咳嗽等症狀，12日在疫情溯源採樣檢測中發現核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例11，某男，41歲，北京大興人，工作單位為某醫藥藥材公司職工，現住大興區林校路街道車站中里。5月28日至11日6次在新發地市場牛羊肉大廳採購。11日出現發熱、頭痛等症狀，最高體溫37.8℃，就診大興區人民醫院，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例12，某男，43歲，河北保定人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住北京豐台花鄉街道天驕俊園。4日出現頭疼、全身乏力症狀，未就診。12日在疫情溯源採樣檢測中發現核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例13，某女，38歲，河南信陽人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住花鄉鄉天倫錦城。自述近14天無任何不適症狀，12日在疫情溯源採樣檢測過程中檢出核酸陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例14，某女，42歲，河北省保定人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。自述近14天無任何不適症狀。12日在疫情溯源採樣檢測過程中檢出核酸陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例15，某男，32歲，河北雄安人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。11日出現咽痛，自測體溫37℃。12日在疫情溯源採樣檢測過程中檢出核酸陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例16，某男，54歲，河北保定人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。8日出現乏力等症狀，最高體溫38℃。12日在疫情溯源採樣檢測過程中檢出核酸陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

▲▼北京,社區,半封閉,量體溫,武警。（圖／記者任以芳攝）

▲北京街頭武警戒備。（圖／記者任以芳攝）

病例17，某男，56歲，北京西城人，工作單位為北京民航機場巴士公司，現住西城區永寧衚衕。3日到新發地市場採購，5日出現乏力、頭痛，12日出現發熱，最高體溫38℃。12日先後就診於宣武醫院、人民醫院和海淀醫院，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例18，某男，27歲，河北省保定人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。11日出現咳嗽、咳痰、乏力等症狀，無發熱、咽痛等其他不適症狀，未就醫。12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例19，某男，38歲，河北保定人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。10日自覺感冒、咽癢、打噴嚏等症狀，未就醫。12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。
病例20，某男，28歲，河北保定人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。10日自覺發熱，未就醫。12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例21，某女，27歲，江西人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住北京市豐台區天倫錦城。4日出現流涕、打噴嚏、乏力、肌肉酸痛等症狀，稍事休息後好轉，未就診。12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例22，某女，35歲，湖北鐘祥人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住北京市豐台區新發地天驕俊園9號院。11日出現頭暈、乏力等症狀。12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例23，某女，49歲，江蘇南通人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住北京市豐台區新發地天驕俊園9號院。自述近14天無任何不適症狀。12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例24，某女，46歲，北京海淀人，工作單位中建資產管理有限公司，財務部經理，現住北京市大興區西紅門鎮瑞海家園。6日曾到新發地市場採購，11日出現發熱伴肌肉酸痛，體溫最高37.8℃。12日先後前往大興區人民醫院和天壇醫院就診，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例25，某女，31歲，河北保定人，工作單位為玉泉東市場海鮮市場，個體經營者，現住北京市豐台區青塔秀園。8日出現發熱、乏力、打噴嚏、流涕、腹瀉症狀，最高體溫38.5℃。其家屬有多次新發地海鮮市場暴露史，但其本人無新發地市場暴露史。12日就診武警總醫院，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例26，某女，61歲，黑龍江哈爾濱人，工作單位為北京新發地市場，負責保潔，現住豐台區花鄉陳留村。自述10日出現咽乾、發熱等症狀，未就醫。12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。

病例27，某女，46歲，河南周口人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住北京市豐台區潘家廟400號。自述近期除失眠外無任何不適症狀，未就診。12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為無症狀感染者。

病例28，某女，50歲，河北保定人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。10日出現咽乾症狀，未就醫。12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例29，某女，33歲，河北保定人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住豐台區宜蘭園一區。自述近14天無任何不適症狀。12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例30，某男，29歲，河北保定人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住豐台區新發地天驕駿園8號院。自述近14天無任何不適症狀，12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例31，某男，25歲，河南周口人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住北京市豐台區天倫錦城。自述近14天無任何不適症狀，12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例32，某女，34歲，福建人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住北京市新發地經營者樂園。自述近14天無任何不適症狀，12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例33，某女，50歲，河北保定人，工作單位為北京新發地市場，個體經營者，現住北京市豐台區新發地天倫錦城。自述近14天無任何不適症狀，12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例34，某男，38歲，安徽巢湖人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住北京市豐台區宜蘭園。自述近14天無任何不適症狀，12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例35，某女，35歲，北京豐台人，工作單位為新發地市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。12日在疫情溯源採樣檢測中，核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例36，某女，37歲，北京市西城區人，無業，現住北京市房山區長陽鎮九州溪雅苑。5日曾到新發地市場採購，自述無發熱、咳嗽、腹瀉等症狀。11日陪同丈夫於石景山醫院發熱門診就診，12日核酸檢測陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為無症狀感染者。

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