車長、導遊、收費員都成防疫天使！他在台鐵33年「退而不休」繼續做

▲台鐵防疫措施。（圖／台鐵提供）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎影響，交通部台鐵局招募434位防疫天使，協助旅客量測體溫等防疫措施。台鐵局特別邀請10位防疫天使進行表揚，每位防疫天使都來自不同地方，原有職業包括護理師、台鐵車長、導遊領隊、高速公路收費員、照顧服務員等，年齡區間為23到64歲不等，每人都發揮熱心親切的精神，協助旅客完成防疫工作。

台鐵局台北運務段的防疫天使有64歲的葉若分，具有護理師證書，曾至沙烏地阿拉伯國王醫院擔任心臟科護理長，疫情期間於汐止站服務，積極學習操作紅外線測溫儀；25歲的陳嬿安，為護理科畢業，曾任醫院護理助理員，於板橋站服務時，因親切態度深獲好評。

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▲台鐵表揚防疫天使。（圖／台鐵局提供）

台中運務段的防疫天使有62歲的黃定榮，他是彰化車班車長的退休人員，在台鐵服務長達33年，2017年底退休，見到疫情升溫，決定退而不休，加入防疫天使行列；54歲的甘秀娟，曾任診所護理部助理，曾遇過旅客口罩不足，當時帶著3位小朋友搭車，她也主動出面協助，讓旅客很是窩心。

高雄運務段的防疫天使有61歲的黃秀英，她擁有導遊及領隊執照，對於服務工作相當熟悉，遇到體溫超標的旅客也處理得宜；52歲的戴惠秋，曾任高速公路收費員，服務期間態度親切、待人有禮。

宜蘭運務段的防疫天使年齡都較小，有26歲的陳曉音，她曾就讀護理系、社會系，曾任長照專員與社工員，對於醫療照護相當熟悉；23歲的楊玟玟為被表揚的防疫天使中年紀最小的，她就讀護理科，曾任照護員與牙醫跟診人員，協助旅客測溫，態度親切備受肯定。

▲台鐵招募434位防疫天使。（圖／台鐵局提供）

花蓮運務段的防疫天使則均為男性，分別為32歲的陳振杰，為花蓮站職務代理人，還有33歲的羅仁漢，他為新城站職務代理人，兩人均辦理體溫量測作業，服務態度親切熱心，展現主動關懷的精神。

台鐵局長張政源表示，台鐵局今年上半年承受龐大運輸需求，包括春節、清明、勞動節疏運等，卻沒有成為防疫破口，都是同仁與防疫天使的功勞，非常令人欣慰。