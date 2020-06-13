朱立倫揭「內心有許多感慨」：台灣不為政治操作而操作會進步更快

▲朱立倫。（資料照／記者張一中攝）

記者蘇晏男／綜合報導

中華職棒樂天桃猿13日在桃園國際棒球場續戰中信兄弟，前新北市長朱立倫與兒子到場觀戰。朱立倫13日在臉書坦承，今天坐在桃園國際棒球場看兄弟對樂天的比賽，除了對疫情減緩感到高興，坐在這個球場裡，內心有許多感慨。

朱立倫表示，2009年完工啟用的桃園國際棒球場是他擔任桃園縣長任內的建設，「還記得當時無論民進黨民代、網友，簡直是排山倒海的批評」，說球場方位錯誤導致日曬問題嚴重影響比賽進行，還做了一支相當精美的KUSO影片「傳說中的桃園棒球場」，來酸這座棒球場。

▲朱立倫與兒子到桃園棒球場看中華職棒比賽。（圖／翻攝自Facebook／朱立倫）

朱立倫認為，如今，桃園棒球場不僅沒有因為外界批評的方位問題影響比賽，反而成為全台賽事演唱會最熱門的場地。

朱立倫指出，中華職棒近9年的總冠軍賽、亞洲職棒大賽、亞洲冬季棒球聯盟、世界棒球12強賽，通通在這個場地開打；而滅火器、五月天、槍與玫瑰、BTS防彈少年團等，演唱會一場接著一場辦理。

朱立倫坦言，「被酸是無妨」，看到現在場館的使用率這麼高，感到欣慰，只是覺得如果有一天，台灣社會不為政治操作而操作，城市會進步得更快，政治環境也會更健康。

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