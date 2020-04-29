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妙齡女開MINI衝撞牛肉麵店…斷柱傷9機車　網：這裡也賣三寶飯嗎？

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記者沈繼昌／桃園報導

一名劉姓女子29日上午開車行經中壢區中園二路時，突然閃神失控連人帶車衝入路旁牛肉麵店，撞擊力之大還撞倒柱子與9輛機車才停下，導致3家店面受損，劉女肇事後一臉驚恐，警方趕來進行酒測，酒測值是0，劉女聲稱是精神不濟才肇事，幸好當時騎樓沒人未造成人員受傷；有網友拍照上傳臉書引起熱議，直呼這輛造價逾百萬的Mini轎車真的好硬…

▲桃園市劉姓女子29日上午開車行經中壢區中園二路突然失控撞進路旁牛肉麵店，撞倒柱子與9輛機車才停下。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲桃園市劉姓女子29日上午開車行經中壢區中園二路突然失控撞進路旁牛肉麵店，撞倒柱子與9輛機車才停下。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲桃園市劉姓女子29日開車行經中壢區中園二路失控撞進路旁牛肉麵店。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲桃園市劉姓女子29日開車行經中壢區中園二路失控撞進路旁牛肉麵店。（圖／翻攝自《爆料公社》）

中壢警分局指出，26歲的劉姓女子29日上午9時47分開車行經中壢區中園二路126號前，突然失控衝進路邊騎樓內，撞倒騎樓招牌鐵柱與一大排機車，轟然巨響嚇得店家與路人側目。

▲劉姓女子29日開車行經中壢區中園二路失控撞進路旁牛肉麵店，事後在路旁等待警方處理。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲劉姓女子29日開車行經中壢區中園二路失控撞進路旁牛肉麵店，事後在路旁等待警方處理。（圖／翻攝自《爆料公社》）

警方根據路邊監視器發現，這處道路是微向左彎，劉女開車在外車道，速度不慢直接衝進路旁騎樓內，撞斷牛肉麵店家鐵柱，招牌整座跌落，還撞到騎樓停放的9輛機車，還好當時騎樓裡沒有行人，劉女飽受驚嚇一臉驚恐，警方趕來為劉女酒測，酒測值為0，劉女坦承因精神不濟才肇事。

案發後，有網友拍下劉女肇事現場上傳臉書《爆料公社》，直呼「不知怎麼進去的？Mini好硬！挺耐撞的、牛肉麵店也有賣三寶飯啊？餓昏了，直接衝進去…；中壢警分局則呼籲，用路人行車時務必注意自身精神狀況，切勿勉強上路，以維交通安全。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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