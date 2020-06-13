健保署說幫「冠狀動脈塗藥支架」訂上限有開會！心臟學會反擊：未受邀

▲自費醫材訂上限「心臟科佔最多」，有醫師嘆：價差賣的是服務水準。（圖／示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

健保署幫8大類自費醫材訂差額收費上限，8月起高達89%的醫材都得調降，引發醫界強力抨擊。對此，健保署長李伯璋昨（12）日表示，「很可惜」，因為先前已與公學會開過多次會議，可能溝通上沒有到位。胸腔科醫師蘇一峰今日也在臉書PO出中華民國心臟學會行文健保署的內容，提及冠狀動脈藥物塗層支架健保自付差額上限「專科醫學會並未受邀參與討論。」

蘇一峰在臉書指出，「TSOC（心臟學會）、TSCI（介入學會）聯合聲明，真相只有一個：『健保署你開的會，根本沒有邀請我們參加』」。

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心臟學會今日行文健保署的內容直指，「貴署考量民眾福祉，欲消除各醫療院所間『冠狀動脈藥物塗層支架自付差額』差距過大之現象，立意良善，但給付上限訂定過程及程序，專科醫學會並未受邀參與討論。」

為了解決自付差額醫材上限爭議，衛福部長陳時中今（13）日下午3時召開「保險對像自付差額類別之特殊材料8大類核定費用」會議，中華民國心臟學會理事長黃瑞仁會中發言表示，過去會員參與會議討論主要都是功能分類、核定費用，沒有一次是討論訂定「差額上限」。

▲陳時中親自主持醫材自費上限爭議討論會，反對派至少20人出席。（圖／記者嚴云岑攝）

針對「規定冠狀動脈藥物塗層支架健保自付差額上限」乙事，心臟學會、介入學會提出建議全文如下：

1.貴署考量民眾福祉，欲消除各醫療院所間「冠狀動脈藥物塗層支架自付差額」差距過大之現象，立意良善，但給付上限訂定過程及程序，專科醫學會並未受邀參與討論。

2.本會綜合整理會員及民眾意見如下：

貴署訂定醫材自付上限乙事，其過程尚未充分與各領域醫學會、專家、業者、民眾交流，對支付功能差異與民眾需求未能仔細瞭解、評估，恐造成欲實施之規定未能反映實際醫療情形與需求。

現今心導管手術複雜性日益提升，相關手術所需之儀器或醫材水準亦需隨之提高。然不同廠商對於冠狀動脈藥物塗層支架之研發、製造、品質及認證各有不同，恐影響支架品質、醫療效益、病人安全及手術成功率。

「齊頭式收費」立意良善，雖可讓部分病患降低醫療自費負擔金額，卻易造成「劣幣驅逐良幣」現象，未來更先進之醫材無法引進台灣市場，嘉惠國人，病人選擇性無法與世界同步，實非全民福祉。

3.綜上，有關此次訂定醫材自付差額上限乙事，及未來醫療相關政策調整，望貴署廣徵各界專家意見、充分瞭解民眾醫療需求與民意後，再行研議。