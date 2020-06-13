快訊／北京新發地市場45人「新冠檢測陽性」　周邊11個小區封鎖

▲ 北京市疾控中心副主任龐星火 。（圖／翻攝自新華視頻）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京連續2日爆發新冠肺炎疫情，在13日的疫情防控發佈會上，介紹了新增4例確診情況，值得注意的是，均與新發地市場有關。此外，目前該市場有45人出現咽拭子陽性，新發地市場及周邊11個社區已採取封閉管理措施。

▲北京新發地市場。（圖／翻攝北京新發地市場網站）

據《央視新聞》報導，目前，新發地市場及周邊社區已採取封閉管理措施。 新發地市場管控情況： 一、暫時關停市場。針對新發地市場人流量大、人員結構複雜、疫情擴散風險大的特點，緊急於6月13日3時起暫時關停市場，調查市場相關人員及外部環境污染現狀，評估感染風險，全面有序進行衛生整治和環境消殺。

二、擴大流調範圍。市區兩級疾控中心圍繞確診病例的活動軌跡，擴大調查範圍，開展病例搜索，確定可能涉及的場所和人員，做好病例的追蹤溯源。目前已摸排豐台區確診病例的密切接觸者139人，全部實施集中隔離。

三、做到應檢盡檢。緊急擴大檢測範圍，對市場人員和環境進行採樣，共採集市場從業人員咽拭子樣本517件，各類物體表面、肉類及肉製品、加工台、清洗池、門把手、垃圾桶等環境樣本1901件。

四、保障必需品供應。調整設置3處蔬菜和水果臨時露天交易區，實行閉環管理，做到「人人測溫、車車消毒、佩戴口罩、有序限流」，確保交易區絕對安全，保障首都市場果蔬供應。

另外，北京緊急制定社區防控指引，對市場周邊11個社區實施封閉管理措施，落實24小時專人值守；市場周邊3所小學、6所幼稚園已返校的班級立即停課，未返校的班級暫緩復課。

▼ 1.4公里外的新發地小學近今日暫緩入學審核。（圖／翻攝自北京頭條、Google Map）

針對北京市近期疫情，市、區疾病預防控制中心12日已組織專業人員，在全市開展了農貿批發市場、大型超市等排查，共採集海鮮、肉類等食品及外環境塗抹標本5424份，完成新冠病毒核酸檢測，新發地市場發現40件環境陽性樣本，其餘農貿批發市場、大型超市均為陰性。

在對從業人員主動篩檢中，對1940名市場從業人員進行了核酸檢測，在新發地採集的517件樣品中，有45人咽拭子陽性，另在海淀一農貿市場中發現1例陽性，是1例新發地確診病例的密切接觸者。上述46人目前無臨床症狀，已納入嚴密管理和觀察中。

6月12日16時—24時，北京市新增確診病例4例，具體情況如下：

病例1，某男，38歲，北京市西城區人，公司職員，家住北京市房山區長陽鎮九州溪雅苑。患者5月30日、6月5日和6日，曾騎摩托車至新發地農產品批發市場採購。6月9日出現身體發麻、發熱、頭痛等症狀，最高體溫38.6℃。11日自駕車到石景山醫院發熱門診就診，12日核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例2，某男，50歲，河北省保定人。工作單位和現住址均為新發地冰鮮海鮮市場，司機兼進貨員。6月6日出現發熱、咳嗽等症狀，12日就診北京天壇醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為重型。

病例3，某男，35歲，河北省保定人。工作單位和現住址均為新發地冰鮮海鮮市場，售貨員。6月10日出現發熱等症狀，12日就診北京天壇醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為輕型。

病例4，某女，27歲，山東省德州人。工作單位為新發地批發市場，個體經營者，現住新發地經營者樂園。6月9日出現發熱、咳嗽等症狀，12日就診北京友誼醫院，核酸檢測為陽性，經專家會診為確診病例，臨床分型為普通型。