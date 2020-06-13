端午旅宿8成滿！公總曝「七大地雷」路段⋯籲「改搭客運」打85折

▲近日國旅爆發，端午連假間花東、墾丁住房率已達八成。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者李宜秦／台北報導

端午連假將自6月25日至6月28日，共計4天，為疫情舒緩後的第一個連假。交通部公路總局表示，疏運期間國道客運將提供平日優惠價或原票價85折優惠；使用電子票證搭乘台灣好行還可享半價優惠。另外連假期間花東、墾丁等地住房率已達8成以上，公總研判將有七大塞車路段。

公路總局表示，本次端午節適逢疫情趨緩後第一個連續假期，預期旅遊旅次將較往年端午節大，公路總局比照春節及清明節的規模辦理端午節連假疏運，建議民眾多加利用大眾運輸工具前往，節省行車成本。

請繼續往下閱讀...

▲民眾可多加利用大眾運輸，避免自駕車塞車的困擾。（圖／記者李毓康攝）

公路總局表示，自月24日0時起至28日24時間，將推出「國道客運票價優惠及公共運輸轉乘優惠措施」，總計有14家公路客運業者配合提供90條國道客運路線平日優惠價或原票價85折優惠。

此外，民眾若搭乘國道客運路線、台鐵及高鐵，於10小時內轉乘在地公路客運或市區客運(高鐵快捷公車除外)，將提供基本里程或一段票免費優惠；另假期出遊民眾還可搭乘「台灣好行」客運路線，使用電子票證還可享半價優惠，總計有39條路線可供選擇。

▲墾丁大街出現大批遊客。（圖／記者陳崑福翻攝）

公路總局表示，預計24日下午起出現返鄉車潮，觀光風景地區車潮將集中於26日至27日上午，西部返回工作地車潮則預計於27日晚間陸續出現，尖峰時段則在28日中午後湧現。

公路總局表示，連假間花東地區及墾丁地區住房率已達8成以上，研判此次各地重要觀光熱點將湧現大量車潮，如台2線福隆~瑞濱及萬里~大武崙路段、台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台3線及台7線大溪~慈湖地區、台9線礁溪路段、台14甲線清境農場路段、台21線日月潭周邊、台26線墾丁路段等。