北京新發地市場爆疫情！　1.4公里外小學急「暫緩入學審核」

▲北京新發地市場「切鮭魚砧板」驗出新冠病毒。（圖／翻攝北京新發地市場網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京爆發新冠肺炎本土疫情，12日0-24時單日新增6例確診，相關單位在市場檢出病毒，官方緊急宣佈即日起休市。離該市場僅1.4公里的新發地小學今（13）日發佈緊急公告，稱原定6月13日開始的入學審核工作暫時推遲，具體時間另行通知。

▲1.4公里外的小學緊急暫緩入學審核工作。（圖／翻攝自Google Map）

今日是北京市小學入學現場登記啟動的日子，然而因爆發本土疫情，豐台新發地小學發佈緊急通告，稱本市出現新增本地新冠肺炎病例，其活動軌跡涉及新發地批發市場；本著師生、家長生命安全和身體健康至上的原則，按上級要求，新發地小學原定於6月13日開始的入學審核工作暫時推遲，具體時間另行通知。

▲ 新發地小學。（圖／翻攝自北京頭條）

學校表示，推遲並不會影響孩子正常入學。按照日程，7月上旬各校發放新生入學通知書。據悉，受疫情影響，今年小學入學材料審核時間比去年延長了7天，持續至21日結束。

近日，北京市出現新增本地新冠肺炎病例，其活動軌跡涉及新發地批發市場。經檢測，在市場從業人員及環境中檢出新冠病毒核酸陽性。目前，北京已有6大市場，和至少3棟社區大樓，因此緊急封閉，小學返校復課暫停，體育賽事和群體性聚餐暫停舉辦，以防止出現第二波更嚴峻的疫情。