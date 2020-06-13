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北京市場「切鮭魚砧板」驗出新冠病毒！　三大超市連夜下架

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▲北京新發地市場即日起緊急休市。（圖／翻攝北京新發地市場網站）

記者蔡儀潔／綜合報導

北京連續2天出現新冠肺炎確診病例，且在新發地批發市場切割進口鮭魚的砧板中，檢測到新冠病毒，官方緊急宣佈即日起休市！目前，北京家樂福、超市發、物美這類主要超市，都已連夜下架全部鮭魚。

據《北京日報》報導，北京近日新增新冠肺炎本土病例，追蹤其活動軌跡後發現，病患曾至新發地批發市場，相關單位進而檢測市場從業人員及市場環境，結果呈現新冠病毒核酸陽性。

因在切割進口鮭魚的砧板中檢測到新冠病毒，北京的主要超商已連夜下架全部鮭魚。物美表示，12日晚已經將所有鮭魚商品全部下架，不再銷售，此外，物美所有的豬肉、牛羊肉、生鮮蔬菜類商品全部來源於原產地直採，可以確保食品安全；為保證供應，物美所有門店均已做好各類民生商品，防疫物資備貨和緊急調貨準備。

鮭魚。（圖／Pixabay）

鮭魚。（圖／Pixabay）

超市發方面，因大部分果菜是從產地直採，只有小部分市民不常買的小眾菜會從新發地進貨，所以新發地關閉後，對超市發不會產生太大影響；售賣的豬肉由北京市指定的屠宰場直接供應，牛羊肉是月盛齋等清真品牌供應，因此肉類銷售也不會受到影響。

目前，超市發已經與上游供貨商做好緊急調貨準備，確保米麵糧油和肉類的儲備，同時，由於新發地暫時閉市，一些原本要進入新發地的蔬菜需要其他出口，超市發已經接到相關通知，會緊急承接一些新發地的蔬菜。

家樂福方面也表示，門店的蔬果以產地直採為主，不受新發地閉市影響，目前貨源充足價格穩定。

北京豐台區市場監管局、豐台區衛健委會於13日淩晨緊急宣佈，自6月13日淩晨3時起，新發地批發市場暫時休市，進行全面的衛生整治和環境消殺。同時，為保障市場供應，在其它地點設置了蔬菜、水果交易專區，實行閉環式管理。市場重啓時間將另行公告。

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