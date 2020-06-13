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新北五股運動中心變動物城市樂園　試營運期間全館免費

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▲ 新北五股運動中心變動物城市樂園 試營運期間全館免費。（圖／新北市體育處提供）

▲ 新北五股運動中心變動物城市樂園，試營運期間全館免費。（圖／新北市體育處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市五股運動中心座落洲子洋公園，建物外觀以彈塗魚意象設計，周圍公共藝術設置與2位知名繪本插畫家包大山、五七合作，把平面的可愛動物立體化，市長侯友宜12日參加啟動試營運，忍不住也跟動物造型互動拍照，場館內的健身運動設施，跟著教練使用彈力棒、光動能體驗，歡迎大家6月12至25日試營運期間來免費運動體驗。

侯友宜表示，新北市第15座五股國民運動中心啟用，是地方期盼的大事，結合原洲子洋公園，場館建物設計以彈塗魚為意象，規劃室內25公尺游泳池、烤箱、SPA池、兒童池，還有體適能中心、韻律教室及多功能教室等多樣設施，為地方增添專業運動空間，融入公園景觀，還有藝術家把插畫的動物角色變成立體公仔，圍繞在周圍進行不同的運動項目，相信市民朋友來這運動，身心都會很愉悅。

▲ 新北五股運動中心變動物城市樂園 試營運期間全館免費。（圖／新北市體育處提供）

▲ 五股運動中心場館以濕地彈塗魚為意象進行建築設計。

體育處表示，新北市運動中心首度與藝術家合作，知名插畫家「包大山」及「五七」，以五股運動中心為題材，創作出「城市森林動起來」雙開繪本，動物與人類因運動相遇創造溫馨故事，更將平面創作立體化，帶民眾走入繽紛的動物森林運動會，不僅提供市民運動休閒空間，更讓場館成為新北市的亮眼新地標、新一代的網美打卡運動場域。

五股國民運動中心執行長林盟傑表示，運動增加抵抗力，以防疫為最優先考量，中心特別引進國衛院開發之AI紅外線熱像儀系統，多人同步動態量測及體溫警示即時通知等功能，確保來館民眾健康安全。

林盟傑說，自6月12日起至25日每日上午8時到晚上8時，為期兩週試營運活動，全館設施及一系列課程免費開放體驗，活動期間購買票卡及運動課程享有8折優惠，規劃寶寶游泳及光動訓練等特色課程，歡迎大家一起來體驗，更多優惠詳洽五股國民運動中心官網及粉絲專頁查詢，或持續關注【新北運動聚點】粉絲專頁。

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▲ 新北五股運動中心變動物城市樂園 試營運期間全館免費。（圖／新北市體育處提供）

▲ 繪本「城市森林動起來」公共藝術牆面。

▲ 新北五股運動中心變動物城市樂園 試營運期間全館免費。（圖／新北市體育處提供）

▲ 五股運動中心啟用！光動能體驗考驗市長侯友宜與地方代表的反應力。

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