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防疫補償1.4萬「撥款2次」要求繳回　大陸返台男飆罵：新北市吃乾飯的！

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▲▼一名大陸返台男子，多收了1.4萬補償金，收到通知書卻飆罵新北市府。（圖／翻攝自《爆料公社》）

▲一名大陸返台男子，多收了1.4萬補償金，收到通知書卻飆罵新北市府。（圖／翻攝自《爆料公社》）

記者林彥臣／綜合報導

還記得之前為了鼓勵居家隔離與居家檢疫人士，政府祭出了1.4萬的防疫補償金嗎？有一位網友網友自稱228從大陸回到台灣，接受14天的居家檢疫，依規定申領了1.4萬的補償金，但是因為作業異常撥款了2次，事後新北市政府要求繳回，沒想到他卻將過程PO上《爆料公社》，甚至還飆罵新北市政府是「吃乾飯的！」

從大陸返台的林姓男子在《爆料公社》PO文表示，「有夠扯，本人2月28日從大陸回來，居家檢疫14天，申領14000元補助，結果今天收到文件說補助款多發14000要退回，都過去幾個月了才通知，本以為卡裡的錢，是父母給的讀書生活費，早都交學雜費了！現在要退回去！法律上別人匯款輸錯帳號，也沒有義務把錢退回去！新北市政府吃乾飯的嗎？」

請繼續往下閱讀...

林姓男子的PO文遭到網友留言灌爆表示，「你知不知道只要有辦法舉證，你就是侵占罪了！」、「什麼時候匯錯帳的錢沒有義務退回的？你的法律是在大陸學的嗎？」、「人格只值14000？」、「你可以不要繳回啊！等等就會收到法院通知書」、「不還就背侵佔罪吧，一輩子的污點，找工作肯定受影響，而且判刑後還會被強制執行，14000一樣要還」、「是台灣人民辛苦的納稅金，不是你該得的就不要拿，做人不該貪得無厭的」。

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