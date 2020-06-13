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人妻醉心與寺廟住持激情「雙修」...綠帽夫見交纏畫面崩潰

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▲▼性侵,上床,嘿咻,做愛,性愛,睡覺,昏迷.下藥,昏睡。（圖／翻攝pixabay）

▲人妻醉心在寺廟裡「雙修」。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

泰國北碧府1名人妻近日突然醉心佛教，不僅時常到寺廟裡找師父修行，且一待就是1至2小時，種種舉動引來丈夫懷疑。為了確定妻子是否真的紅杏出牆，該位人夫要女兒暗中幫忙觀察，不料還真的發現老婆和住持在房間裡偷情，氣得他立即報警抓姦，當場把正在赤裸交纏的2人逮個正著。

據泰國《ข่าวสด》（Khaosod日報）報導，44歲的婦人近來對佛教相當熱衷，幾乎每週都會帶著14歲女兒前往寺廟，除了參加各式各樣的活動，還時常和住持單獨關在小房間「修行」，且一待就是1、2個小時；50歲的丈夫從女兒口中得知此事後，心中頓時直覺不對勁，決定偷偷展開蒐證。

人妻和住持被抓姦在床。（圖／翻攝自ข่าวสด）

▲人妻和住持被抓姦在床。（圖／翻攝自ข่าวสด）

沒想到，人夫暗中調查後不久，竟然從妻子的包包裡翻出保險套，讓他更加確信老婆紅杏出牆，於是便交代女兒下次前往佛寺時，幫忙偷窺母親和住持在房間裡做些什麼；果不其然，當女兒一探頭往房內瞧，就看見媽媽正在跟師父床戰，衝擊性的一幕讓她當場傻眼，立馬飛奔回家向父親告狀。

得知自己被帶了綠帽，人夫氣得七竅生煙，當場就打電話給警方請求抓姦；當地警方接獲報案，隨即趕赴現場了解狀況，結果當場逮到正全裸交纏的2人。東窗事發後，住持坦承自己違法佛門規定和人妻偷情，目前已被逐出寺廟，且終生不得再回歸出家人的身分。

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