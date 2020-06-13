早餐外送單多一行字！老闆「個人喜好全露餡」…女客羞：不要當留言板啦

▲熟悉的大冰奶最對味。（示意圖／記者許力方攝）



記者黃可昀／綜合報導

訂早餐外送竟意外收到老闆留言！一名女網友昨天用UberEats點了火腿蛋吐司、紅茶等等，訂單備註紅茶要半糖去冰，結果收到餐點的時候，發現袋子上貼了一張外送單，仔細看下方竟然有一行老闆留下的字，瞬間露出羞澀的微笑，直呼「老闆！不要把外送單當留言板啦！」

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▲老闆習慣喝大冰奶開啟順暢的一天。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）



原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出照片，只要訂外送都會附上一張明細表，定睛看才發現老闆偷偷在單子上留言，最下方空白處寫著一行「早餐還是得喝大冰奶」，還配上俏皮的顏文字，如此誠懇的建議讓原PO忍不住笑出來，老闆明顯就是一個奶茶控，一句話看穿個人喜好。

網友紛紛表示，「他是為了你排便順暢」、「早餐就是要喝大冰奶啊！暢快的人生」、「老闆好可愛」、「我都喝大溫奶」、「大冰奶有珍貴的順暢配方耶」、「通用名：早餐店大冰奶，專業學名：好喝的瀉藥。」

大冰奶在一般人印象中「每喝必拉」，堪稱地表最強瀉藥，醫師蒼藍鴿曾拍影片解釋，早餐店奶茶之所以有清腸效果，罪魁禍首就是「大腸桿菌」，尤其是加了冰塊的含糖飲料，是最有利於大腸桿菌生存的環境，喝下肚就容易引發腹瀉。此外，早餐店奶茶加入的大多是奶精並非鮮奶，原料含植物油、香料、乳化劑等等，由於奶精的含油量非常高，對於腸胃敏感的人是種負擔，所以就更容易有拉肚子的狀況。