18歲少女「嗜奶茶如命」每天2杯喝到暈厥！　急送ICU搶救5天後才清醒

▲來杯冰涼又香甜的奶茶，是不少人的最愛。（示意圖／記者許力方攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

炎炎夏日來杯手搖飲料，是不少民眾的小確幸，但上海18歲的小馨（化名）因「嗜奶茶如命」，每天都要喝2杯，逐漸開始出現口乾、多尿等症狀，之後更是被送進ICU搶救，昏迷5天才逐漸恢復意識。

據《中國消費報》報導，小馨母親透露，女兒平時一直喜歡喝奶茶，近一月以來，每天都要花100多元（人民幣，下同）叫外送點甜飲料。隨著每天2杯奶茶下肚，小馨逐漸開始出現口乾、多尿、噁心等症狀，5月初突然昏迷不醒急送醫搶救。急診醫護人員初步考慮患者是因為高血糖而導致昏迷，第一時間將其送入急救室。

經檢查，小馨的檢查報告幾乎都是標紅的危險值，「高血糖高滲透壓昏迷合併酮症酸中毒、休克、橫紋肌溶解、腎功能衰竭……」所幸在急診ICU團隊全力救治下，小馨脫離了危險，並在昏迷5天後意識逐漸清晰。

在上海交大醫學院附屬瑞金醫院北院治療長達近一個月後，小馨6月1日轉入了瑞金北院醫聯體單位南翔醫院，進行下一步治療。小馨還向急診ICU醫護人員保證，「再也不喝奶茶了。」

▲醫生提醒，要注意健康飲食，少喝含糖飲料、多運動，警惕糖尿病風險。（示意圖／pexels）

不單是小馨，該院急診科主任陸一鳴表示，類似這名女孩一樣極端高血糖的危重患者，EICU近期已成功救治了3例，這些患者都是體重超重、平時不控制血糖或者不知道自身有糖尿病，一旦發展到高糖高滲或者酮症酸中毒，病情十分危重，若得不到及時救治會有死亡風險。