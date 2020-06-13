藝術妹遭哥虐殺「變半腐屍倒臥」　血水染色整張沙發…遺體破碎無法辨死因！

▲警方發現女子陳屍在沙發上多日。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳亭伃／綜合報導

澳洲一名女子日前離奇死在自己家中，附近鄰居因為多日未見到她，感到相當可疑於是報警，恰巧遇到女子的父母也因為找不到女兒、兒子，請當地警方幫忙。警方前往現場時，未有人應答只好破門，未料一開門卻見到已經半腐爛的女屍倒臥在沙發上。

根據英國《太陽報》報導，20歲的蓋比（Gabby Delaney）最後被人看到是在3日，之後多日鄰居察覺到蓋比「足不出戶」，於是私下報警請警方關注。據悉蓋比與30歲的哥哥盧卡斯（Lucas Delaney）同住，但蓋比與盧卡斯的父母都找不到孩子，也在同時希望當地警方可以協助。

警方抵達兄妹倆的住處時，卻無人回應，最終只能破門進入。在一進門之後，卻驚見蓋比的屍體就倒臥在沙發上，上面更是血跡斑斑，屍體呈現半腐爛的現象，而盧卡斯則是在殺害妹妹之後因病住院，警方也前往醫院將他逮捕。

警方表示，目前推測蓋比的遺體至少已經被丟在沙發上一星期，屍體出現腐爛現象幾乎難以判斷死因，因此還要交由鑑定小組處理。蓋比為一名優秀的設計系學生、藝術家，更常在Youtube上記錄自己的創作。該地區鄰居得知消息之後震驚不已，難過表示，蓋比是一個可愛的女孩，生命就這樣逝去感到相當遺憾。也有人發現，過去週末都會有朋友前往蓋比家聚會，但前一周已經沒有人出現。

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