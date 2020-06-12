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警察節前夕表揚模範警察　花蓮2員警記功嘉獎上千次獲殊榮

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▲防治科科長陳日亮與主任秘書室秘書李後興2人榮獲模範警察，由花蓮縣警察局長林樹徽親自表揚。（圖／花蓮縣警察局提供）

花蓮蜆警局防治科科長陳日亮與主任秘書室秘書李後興2人榮獲模範警察，由局長林樹徽親自表揚。（圖／花蓮縣警察局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

為獎掖忠良提振士氣，樹立良好警察典範，花蓮縣警察局在每年6月15日警察節前夕遴選表現優異之模範警察，藉以表揚績優員警，今年警察局防治科科長陳日亮與主任秘書室秘書李後興等2人獲此殊榮。

科長陳日亮從警39年，工作卓越，有37年考績列甲等，歷任警員、巡官、科員、組長、督察員、股長、秘書、副分局長、科長等重要職務，共獲嘉獎1619次、記功130次、各類獎章5枚之獎勵。陳日亮於防治科科長任內督辦2019年「推動警勤區訪查工作」獲內政部警政署評核執行成效「特優」，另外主辦花蓮縣「民防團隊整編督導工作」亦獲內政部評核為「第一名」，其整個警察生涯可以說都在為我們花蓮治安奉獻，能獲選警察局年度模範警察，實至名歸。

秘書李後興從警39年，歷任警員、小隊長、巡官、課員、督察員、股長、副隊長、科長、副分局長等職務，有34年考績列甲等，工作績效同樣不遑多讓，共獲嘉獎1,442次、記功56次、各類獎章5枚之獎勵。李後興甫於今年5月29日由吉安分局副分局長調任本局秘書，於吉安分局副分局長任內督辦各項勤、業務榮獲2019年「第2季強化應受尿液採驗人實施工作，獲警察局評核第一名」、「青春專案獲警察局評核第一名」、「輿情新聞績效獲警察局評核第二名」及「精進緝毒計畫獲警察局評核第二名」，平日工作認真負責，盡忠職守，在眾多優秀參選人員中脫穎而出，當之無愧。

花花蓮縣警察局特別在警察節前夕，利用主管會報由局長林樹徽親自頒獎，表揚他們兩人優異的工作表現以及辛勞付出，科長陳日亮與秘書李後興獲獎後均謙虛地表示，感謝各級長官在工作上給予肯定，更感恩家人數十年來全力支持，未來在警政工作上也會更加努力持續打拼。

花蓮縣警察局長林樹徽特別恭喜2位模範警察當選人，當面嘉許及肯定他們在工作上的辛勞及貢獻，同時勉勵2人：「得獎是一種榮耀，更是一種責任的加重」，亦期許全體警察同仁竭盡全力，共同為維護花蓮治安平順及交通順暢而努力。

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