歡慶警察節黃偉哲送「英雄麵」　肯定台南治安英雄

▲慶祝2020年警察節，台南市警局舉行慶祝大會，市長黃偉哲親自頒發8類獎項，致贈績優人員「台南英雄麵」計550份。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為慶祝2020年警察節，台南市警局6月12日下午3時在該局4樓禮堂舉行慶祝大會，由市長黃偉哲親自主持，計頒發8類獎項，黃偉哲市長並致贈績優人員現今最夯的「台南英雄麵」計550份，由該局今年模範警察及獲頒警察獎章代表計10人代表受贈。

黃偉哲市長頒贈台南英雄麵，代表台南市187萬市民向台南市全體警察英雄以及所有在背後默默付出的警察寶眷們，表達最誠摯的敬意與肯定，並期許台南的警政團隊，在治安、交通方面，能「全麵領先、麵麵俱到」。

黃偉哲市長指出，台南市在2019年下半年「民眾對治安滿意度調查總報告書」總評比，居六都之首，台南市民對於台南市警政治安予以相當大的肯定，顯見警察局的用心與努力，能將民眾的小事視為警察的大事，黃偉哲市長並勉勵警察同仁，不能辜負市民的期待，繼續為市民做好各項重點工作。



防疫是本年度最重要的工作之一，雖然台灣目前疫情已趨於和緩，但仍不能鬆懈，警察同仁對防疫的貢獻是有目共賭的，除規劃辦理各種臨檢、稽查、宣導工作外，更善用各項資訊系統即時啟動協尋(居家檢疫、居家隔離者)機制，協助外籍人士居家檢疫，打擊疫情假訊息，並針對不配合之八大行業業者，協助主管機關執法開罰等，是本市防疫工作重要防線，共同防堵防疫破口，以保護市民之健康安全。

在治安方面，警察局積極查緝當前主要重點犯罪，持續落實行政院積極溯源之新世代反毒策略、強勢掃蕩黑幫、不法分子，瓦解暴力犯罪集團、運用大數據溯源檢肅槍械及查辦職業大賭場方面的相關作為，均深獲市民肯定。尤其首創的防制詐騙四道封鎖線，與轄內鄰里長、金融機構、超商、校園成立防詐騙通報平台，今年迄今，金融機構及超商攔阻民眾被害件數全國第一，積極遏止詐騙案件發生。

在交通方面，交通是城市治理很重要的一項指標，與市民生活息息相關，感謝台南市政府警察局陸續規劃辦理交通快暢計畫、取締酒駕勤務、交通大執法、示範道路專案勤務、重點路口交通安全宣導及強化科技執法等交通執法、宣導作為，使台南市每日交通事故傷亡平均件數與去年同期相比均大幅下降，有效守護市民生命、身體、財產安全。



黃偉哲市長期勉所有警察同仁秉持「行動警政」的理念，並朝向「治安、交通零死角，防疫無假期」目標邁進，逐步實踐「安全大台南」的願景，在治安、交通及防疫工作上，有賴警察同仁及民力的全力投入，落實治安、交通工作，遏制犯罪滋長，維護交通順暢及安全，全力為市民建構一個「安居樂業、幸福宜居」的城市。

另外，為發揮警察人員博愛精神，展現關懷同胞及熱心公益情操，並響應6月14日世界捐血人日，市警局並於2020年警察節期間，規劃舉辦系列捐血活動，由所屬各分局協調台南捐血中心辦理捐血活動，邀請全體警察同仁共襄盛舉，現場並舉行犯罪預防宣導活動，結合在地店家發贈宣導禮品，主動關懷社會大眾，贏得現場民眾的肯定，型塑警察同仁健康活力形象。

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