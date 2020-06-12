嘉市表揚102位警察及協勤民力　志工陳採眉等人獲獎

▲模範警察許嘉榮(左1)簡傳文(右1) 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為表揚優秀警察同仁及協勤民力，嘉義市政府警察局12日舉辦第42屆警察節慶祝大會，市長黃敏惠和嘉義地檢署檢察長繆卓然與眾貴賓與會，並由市長黃敏惠親自頒獎表揚，慰勉同仁維護社會治安所付出之辛勞與貢獻。在頒獎之前，黃敏惠特別於1樓頒獎給警察局公關科志工陳採眉，感謝她無私的奉獻。



黃敏惠表示， 6月15日是警察節，今天表揚了102位警察及協勤民力，因為您的努力讓嘉義市變得更安全，讓市民有安全感，更重要的是，與民間的力量共同努力，才能打造安全無虞的宜居城市，讓全齡共享；根據臺灣世界新聞傳播協會2020年6月10日，最新公布2020年縣市長滿意度暨幸福城市大調查，嘉義市在本島西部治安勇奪第一、交通第二(均不包含六都)，民眾滿意度明顯提升，實實在在反映出警察局全體同仁，在地方用心耕耘，締造良好治安成果，贏得人民的肯定與信任。

▲嘉義市受表揚警察 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃敏惠說，警察是很危險、辛苦的工作，去年鐵路警察李承翰的事情，好像是我們自家人受到了傷害，但是希望能把這股力量化作社會安全網，讓我們做為警察的後盾，讓警察繼續維持好治安，整個社會才會更好。感謝警察局長張樹德用心領導警局同仁，結合地方各界力量，讓這個家更有安全感，因此今年市府報中央，警察局長張樹德為績優公務人員，感謝他的守護嘉義市的安全。



市警局表示，第一分局三組組長許嘉榮，中央警察大學第56期畢業，從事警察工作長達41年，歷任警(隊)員、巡官、助理員、課員及隊(組長)等職務，期間考績列甲等34次，達總年資五分之四以上，服務資深績優；另刑事警察大隊偵查佐簡傳文，臺灣警察專科學校警員班第144期畢業，從事警察工作達26年，歷任警(隊)員、偵查佐等職務，2019年偵破多起毒品、非法改造手槍、詐欺及檢肅治平對象等案件，查緝刑案績效優異，許等2員在工作崗位奮勇盡職，獲選2020年模範警察，可謂實至名歸。

▲市長與陳採眉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

公關科志工陳採眉70歲，94年投入志工行列迄今，分別於嘉基急診室、捐血站、移民署、殯儀館、警察局等，每個禮拜都可以在這些地方看到她的身影，可說是個全職志工。



從事志工這幾年，分別獲得嘉義市模範母親、好人好事代表、內政部志願服務獎、衛生福利部全國績優金質獎、全國衛生保健志工善馨獎、志工全勤獎....等不勝枚舉。



她曾經說過要做志工做到自己不能動為止，今年四月身體出現不適，經診斷為癌症末期，是闌尾癌轉移至腹膜癌，這抗癌的過程仍樂觀的跟親友說不用擔心，她會奮鬥到最後一刻，且依然掛念著出院後要再回去當志工。



嘉義市接受表揚的共有模範警察2名、刑事鑑識楷模2名、績優員警19名、資深績優警察獎章18名、績優警友16名、績優義警11名、績優義交4名、績優民防12名、績優守望相助隊10名、績優志工8名。

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