學生開發者別錯過！「2020 APP移動應用創新賽」報名進入倒數

▲「2020 APP移動應用創新賽」報名進入倒數。（圖／Straight A提供）

記者邱倢芯／台北報導

由Apple Education Taiwan、逢甲大學Apple區域教育培訓中心(RTC, Regional Training Center)，與STUDIO A旗下Straight A晶盛科技繼去年舉辦第三屆「APP移動應用創新賽」，台灣團隊獲得大中華區總決賽一等獎和三等獎佳績後，今年邁入第四屆2020「APP移動應用創新賽」。

全台大專院校學生凡於6/15前組隊完成線上報名，除有機會獲得MacBook Pro 13吋、iPad Pro、iPhone SE等Apple主機及Straight A商品券外，前三名獲獎者也將由主辦單位贊助機票、住宿，參加於浙江大學舉辦之大中華區總決賽；Straight A表示，APP設計好手們，千萬別錯過這揚名國際的最佳機會。

2020 APP移動應用創新賽今年邁入第四屆，凡全台大專生、碩士、博士生等大專院校在學學生以小組為單位，每組成員含最多3名學生搭配2名指導老師，不論是擁有資訊領域專長或是跨領域學生皆可報名參賽，內容包括能源、健康醫療、環保、養老、智慧交通、智慧城市、智慧物流、與社會服務相關的物聯網、食品安全、與社會服務相關的大數據/雲端服務範疇，該應用程式應基於iOS系統設計開發，並以蘋果公司產品及開發工具為基礎，建議參賽隊伍下載使用Swift語言進行開發。

2020 APP移動應用創新賽參賽隊伍需於6/15前完成報名並提交企劃書即可獲得參賽證明，8/11將在逢甲大學進行決賽，入選團隊須於現場展演、答辯及評選，並使用Apple硬體為載具進行展演，預計決選出5組優秀隊伍，獎品相當豐富，特獎為MacBook Pro 13吋128GB(價值42,900)和指導老師6,000元獎金，一獎為 iPad Pro 11吋Wi-Fi 128GB (價值25,900)和指導老師獎金6,000元，二獎為iPhone SE 128GB (價值16,500元)和指導老師獎金6,000元，佳作2隊可獲得Straight A商品券3,000元，且經主辦單位審核進入決賽之20名隊伍，隊伍成員每人皆可獲得決賽證明書乙份。

前三名得獎隊伍主辦單位也將贊助機票、住宿邀其前往參加大中華區總決賽，誠摯邀約各校師生組成跨系、跨校、跨國聯隊，參與大中華區最盛大APP競技殿堂。