　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

學生開發者別錯過！「2020 APP移動應用創新賽」報名進入倒數

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼「2020 APP移動應用創新賽」報名進入倒數。（圖／Straight A提供）

▲「2020 APP移動應用創新賽」報名進入倒數。（圖／Straight A提供）

記者邱倢芯／台北報導

由Apple Education Taiwan、逢甲大學Apple區域教育培訓中心(RTC, Regional Training Center)，與STUDIO A旗下Straight A晶盛科技繼去年舉辦第三屆「APP移動應用創新賽」，台灣團隊獲得大中華區總決賽一等獎和三等獎佳績後，今年邁入第四屆2020「APP移動應用創新賽」。

全台大專院校學生凡於6/15前組隊完成線上報名，除有機會獲得MacBook Pro 13吋、iPad Pro、iPhone SE等Apple主機及Straight A商品券外，前三名獲獎者也將由主辦單位贊助機票、住宿，參加於浙江大學舉辦之大中華區總決賽；Straight A表示，APP設計好手們，千萬別錯過這揚名國際的最佳機會。

2020 APP移動應用創新賽今年邁入第四屆，凡全台大專生、碩士、博士生等大專院校在學學生以小組為單位，每組成員含最多3名學生搭配2名指導老師，不論是擁有資訊領域專長或是跨領域學生皆可報名參賽，內容包括能源、健康醫療、環保、養老、智慧交通、智慧城市、智慧物流、與社會服務相關的物聯網、食品安全、與社會服務相關的大數據/雲端服務範疇，該應用程式應基於iOS系統設計開發，並以蘋果公司產品及開發工具為基礎，建議參賽隊伍下載使用Swift語言進行開發。

2020 APP移動應用創新賽參賽隊伍需於6/15前完成報名並提交企劃書即可獲得參賽證明，8/11將在逢甲大學進行決賽，入選團隊須於現場展演、答辯及評選，並使用Apple硬體為載具進行展演，預計決選出5組優秀隊伍，獎品相當豐富，特獎為MacBook Pro 13吋128GB(價值42,900)和指導老師6,000元獎金，一獎為 iPad Pro 11吋Wi-Fi 128GB (價值25,900)和指導老師獎金6,000元，二獎為iPhone SE 128GB (價值16,500元)和指導老師獎金6,000元，佳作2隊可獲得Straight A商品券3,000元，且經主辦單位審核進入決賽之20名隊伍，隊伍成員每人皆可獲得決賽證明書乙份。

前三名得獎隊伍主辦單位也將贊助機票、住宿邀其前往參加大中華區總決賽，誠摯邀約各校師生組成跨系、跨校、跨國聯隊，參與大中華區最盛大APP競技殿堂。

ET快訊
YouTube網址加「1密技符號」　廣告全消失超順暢
女童叔嗆校方「培養出殺手」　揭砍人高中生崩潰史...大姊頭小
趁妻去酒店上班..台南男「強上繼女4次」！完事後一起洗澡　她
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「Galaxy Tab S7」渲染圖流出！　傳機身側面新增指紋感應

學生開發者別錯過！「2020 APP移動應用創新賽」報名進入倒數

「Google搜尋」之亂引關注　Google提6點解釋「自動完成」運作模式

WhatsApp解除資安問題！　用戶電話號碼不再外洩

應大陸當局要求　蘋果下架播客App「Pocket Casts」

Adobe首推iPhone濾鏡軟體「Photoshop Camera」！　進階你的社交風格

一台電視搞定家庭劇院夢 ！Sony推全新X9500H　業界唯一IMAX Enhanced認證

全民搶起來Part4／NexFan四合一冰風扇開搶！

iPhone 12要來了！蘋果9款新機已通過EEC認證

PS5雙版本、4組配件與24款遊戲亮相！官方透露將於秋季上市

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

婆婆逼喪夫媳婦「簽放棄保險金」　一連串可憐理由...怒了!!!

輪椅夫妻要求插隊看診不想等　醫護被罵哭仍全程安慰：辛苦了

徐乃麟「大炮→慈父」：從沒打過小孩！　笑稱「被電視汙名化」秒被打臉...「你罵過我！」

總價5億！99輛超跑送行「施爸爸」　全台唯一黑牛王現身...望走得風光

下周油價將連7漲！　專家預估95汽油創「3個月新高」

「Galaxy Tab S7」渲染圖流出！　傳機身側面新增指紋感應

學生開發者別錯過！「2020 APP移動應用創新賽」報名進入倒數

「Google搜尋」之亂引關注　Google提6點解釋「自動完成」運作模式

WhatsApp解除資安問題！　用戶電話號碼不再外洩

應大陸當局要求　蘋果下架播客App「Pocket Casts」

Adobe首推iPhone濾鏡軟體「Photoshop Camera」！　進階你的社交風格

一台電視搞定家庭劇院夢 ！Sony推全新X9500H　業界唯一IMAX Enhanced認證

全民搶起來Part4／NexFan四合一冰風扇開搶！

iPhone 12要來了！蘋果9款新機已通過EEC認證

PS5雙版本、4組配件與24款遊戲亮相！官方透露將於秋季上市

小學生放話「不要再躲！」約戰放學後　老師求放過「只有新手車」潮爆

快訊／史上最早！鎮瀾宮大甲媽「快步遶境」　提早4小時通過民生地下道

敦睦染疫17人遭懲處　海軍司令劉志斌督導不周記過一次

范少勳、朱軒洋「芝加哥影展掃2獎」　Asian Pop-Up Cinema並列南韓影帝鍍金

傳藍推吳怡玎補選高雄市長？ 　杜紫宸點名這一原因「萬萬不可」

中國研究員解放軍背景曝光！　美國FBI直衝洛杉磯機場逮捕

雲林縣「分局長巷」僅剩一個住戶　住的就是分局長

575萬起！保時捷Cayenne GTS/Coupe展開預售　首發版同步開賣

窗外就是藍海！金山空靈系純白民宿　無邊際泳池眺望太平洋超療癒

5奈米製程新增大咖客戶！台積電宣布：恩智浦半導體「汽車平台」將採用　2021年交付

「工讀生心機重」中空裝短熱褲 　老闆「凍未條」她晉升老闆娘

3C家電熱門新聞

初代蘋果手機你看過嗎？iPhone 2G到現在還可以用

想擋Google廣告有新招　「多一點」就可去除

iOS 13.5.1修復越獄漏洞！　更新完就回不去了

PS5雙版本4組配件與24款遊戲亮相

iOS、安卓都可以　用Gboard替手機鍵盤換個背景吧！

Galaxy Tab S7電池通過認證規格曝光！　最大電量達9800mAh

Apple公佈WWDC將在6月23日登場　規模史上最大

iPhone 12要來了！蘋果9款新機已通過EEC認證

色情假帳號進駐IG　更改二選項防止被騷擾

iPhone 12「瀏海」尺寸傳變化不大！手機殼廠透端倪

「Galaxy Buds Live」傳於7月搶先發布！　外媒：可能搭配新機優惠

Sony全新X9500H業界唯一IMAX Enhanced認證

亞馬遜電子書「Kindle Paperwhite」再推2款新色！　官網開放購買

Android 11 Beta版現身！這5功能借鑒iPhone

更多熱門

相關新聞

蘋果經銷商祭防疫學習優惠

蘋果經銷商祭防疫學習優惠

防疫期間，有許多學子不得不選擇在家學習；蘋果經銷商德誼數位（DE）與STUDIO A皆為了支援在家學習的學生族群，讓他們在家防疫期間學習也能不中斷祭出優惠；其中DE還特別推出了「購買MacBook筆電，加購Office學習套餐、Apple Care+、AirPods耳機，再搭配遠傳攜碼資費999最高省17,350元」的優惠。

STUDIO A開學季加碼送10倍會員點

STUDIO A開學季加碼送10倍會員點

關鍵字：

2020 APP移動應用創新賽Straight A

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

追不到女神…男找6惡煞把她押上山「打斷牙＋性侵」

狂野正妹攻頂雪山「脫到剩丁字褲」！蜜桃翹屁全露出

MOMO唱現場！韓網：太衝擊

淡水高中生遭霸凌！帶刀報復失控了

26歲男偶像「猥褻騎上70歲阿嬤」！她拼死反抗受重傷

Keanna許允樂東區被酒店經紀搭訕

隋棠品牌洋裝爆抄襲！拿出設計原稿圖說清楚

璟宣離婚7年「首度公開前夫身分」

少女與「爸爸」產1子…又和「兒子」生龍鳳胎

遭演藝圈封殺後消失　夏禕再捲學校宣傳糾紛

他被藍牙耳機炸暈了！

影／王浩宇「收到2顆子彈」：受死亡威脅

吳夢夢拍完3題材！現身PTT曝下步考慮整型

嫁向佐9個月結婚登記卡關！郭碧婷突發文

準鸚鵡一路向北！2地區大雨來襲

更多

最夯影音

更多
王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親

王少偉點頭認了「喜歡謝忻」！　手機私藏她「性感照」…女方爸媽等提親
老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

老柴犬遭奶奶綁繩拿掃把狂毆！頭蓋骨裂開「滿臉血歪頭」命危

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

新竹超狂火鍋憑身分證免費吃肉 小熊造型湯頭＋大肉片好過癮！

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

51歲伊能靜平板支撐2分鐘！　婆婆一旁數到112...快缺氧XD

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

李千那情斷交往6年ECHO！　「感情昇華到像家人」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面