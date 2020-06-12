出獄後被分手引爆殺機！醋男翻牆縱火　女友腦麻兒慘被活活燒死

▲趙男放火燒死女友兒子，殺人罪被判無期定讞，民事還要賠240多萬元，上可訴 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣趙姓男子不滿陳姓同居女友移情別戀，不顧女友兒子患有腦性麻痺行動不便，被控到她住處縱火，致陳女兒子因逃生不及被活活燒死，屏東地院依殺人罪將他判處無期徒刑，經最高法院維持原判決定讞；陳女另對他求償431萬多元，屏東地院判他要賠償264萬多元，可上訴。

判決書說，趙男與陳女是同居男女朋友關係，於2019 年5 月26日19時17至24分間，趙沿潮州鎮某路柳枝溝岸邊步行，攀爬至另一條路鐵皮圍牆，翻越該圍牆，攀爬至屋頂，再入侵女友2樓租處，明知女友的兒子患有腦性麻痺，仍進行縱火害其生不及被活活燒死。

據悉，59歲的趙姓男子，與陳姓女同居6年多，趙男因案入獄，雙方感情漸淡，陳女因結交新男友，想和他分手，引起他不滿，到女友家縱火燒屋洩恨。

案發後，警方在鐵皮屋圍牆上採到左中、右中等指紋，與他吻合，及他住與現場所留油漆碎片相同，循線將逮獲，他坦承犯案，警方依殺人罪送辦。檢方以他行徑惡劣，手段殘忍，依殺人罪起訴並求處極刑，法院判決無期徒刑定讞。

►夏天一定要防曬，Her隆重推出「安耐曬Anessa金鑽高效防曬露

►二手票券豐富你的生活