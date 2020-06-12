維安大升級！採購「神鬼認證」裝甲車　警政署耗資2千萬：防彈又能直接破門

記者邱中岳／台北報導

警政署為了提升國內反恐能力，耗資千萬購買輪式裝甲車，該車曾於《神鬼認證》電影現身，整車有12至40釐米厚鋼製裝甲，能防12.7釐米機槍彈攻擊，輪胎於失去胎壓狀態下仍可繼續行駛，車頭並能加裝破門裝置，是一款性能極佳的攻堅利器。

有鑒於警政署維安特勤隊，係國家級反恐特勤部隊，所以警政署也在2020年耗資將近2千萬，替維安特勤隊增添「輪式裝甲車」，該裝甲車主要負責投入全國性反恐行動、反人質劫持、重大暴力案件與高風險治安任務之執行和支援。

▲警政署耗資近2千萬採購輪式裝甲車，希望有助於提升國內維安反恐的品質。（圖／警政署提供）

Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，曾於《神鬼認證》系列電影中現身，包括美國、澳洲、比利時、巴西、加拿大、荷蘭、摩洛哥等國軍警、特勤單位均有使用。

全車採用12至40釐米厚鋼裝甲（車底與油箱均防爆），能防12.7釐米機槍彈攻擊，輪胎於失去胎壓狀態下仍可繼續行駛，車頭並能加裝破門裝置，對於攻堅行動相當有幫助。

▲警政署長12日在保一總隊宣布Lenco Bearcat G2輪式裝甲車，加入維安反恐的任務。（圖／警政署提供）

Lenco Bearcat G2輪式裝甲車可以同時載運10名全副武裝特勤隊員，為使隊員可在車內直接對目標實施射擊，車身內設有多個槍口及升降檯，車頂口並配備機械轉檯和武器安裝系統。

另外，在車側、車尾則有腳踏板，腳踏板上方車頂邊緣並有握把，特勤人員可站立於車身外側隨時應變，每片腳踏板負重超過5百公斤。

▲Lenco Bearcat G2輪式裝甲車曾在電影神鬼認證現身，也是各國特勤單位使用的車輛。（圖／警政署提供）

該輪式裝甲車也是警政署首度採購的裝甲車輛，從前都是向軍方商借使用，但因不太適用在警方攻堅上，所以才會編列將近2千萬預算採購Lenco Bearcat G2輪式裝甲車。

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