無照女人行道迴轉撞傷騎士　說好賠6萬只給5000元下場曝

記者黃翊婷／綜合報導

46歲的王姓婦人去年6月10日無照騎車外出，迴轉時撞到黃姓騎士，導致對方肢體多處擦挫傷，後來雙方達成調解約定分期付款賠償6萬元，她卻只付了5000元，最後被高雄地院簡易庭依無駕駛執照駕車因過失傷害人罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元。

▲王女沒有駕照仍騎車外出。（示意圖／記者陳俊宏攝，與本案無關）

判決書中提到，王女當天中午12時許騎車外出，先是違規騎上高雄市苓雅區四維三路旁的人行道，接著向左迴轉，卻因為沒有注意到其他來車，與黃姓騎士發生碰撞，導致對方重摔倒地，造成右側足背多處挫傷擦傷、頸部扭挫傷、右足踝擦挫傷、頭暈疑似腦震盪、肢體多處挫擦傷等傷害。

事後雙方進行調解，約定讓王女以分期付款的方式賠償6萬元，沒想到她只付了5000元，之後就沒有依約給付，讓黃姓騎士相當不滿，堅持提告。

再者，王女聲稱事發當下黃姓騎士超速，不能全把責任怪在她身上。不過，檢警調查發現這一點只有她單方面的陳述，並沒有其他證據，因此上了法庭也難以當成減免刑事過失責任的要件。

高雄地院簡易庭法官認為，王女明知自己沒有駕照，仍執意騎車上路且違規在先，雖然犯後坦承犯行，但又因為調解的事與黃姓騎士起紛爭，至今仍無法完全賠償或取得原諒，最後依無駕駛執照駕車因過失傷害人罪，判處拘役40日，得易科罰金4萬元，全案仍可上訴。