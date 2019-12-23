家暴兒下跪求原諒被拒　氣罵老父「死小孩」判關10月

記者黃翊婷／綜合報導

高雄顏姓男子先前因為對父親家暴，受到保護令限制，但他明明知道這一點，仍在今年9間回到家中，下跪求父親原諒，雙方一度發生拉扯，還在巷口飆罵「X你娘」、「臭X歪」、「死小孩」等不雅字眼，最後被法官依傷害直系血親尊親屬罪，累犯，判處10月有期徒刑，全案仍可上訴。

▲顏父先前因為受到兒子家暴，憤而聲請保護令。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關，下同）

判決書中提到，顏父聲請的保護令期效至2021年4月，顏男卻在今年9月4日返回家中，不斷要求父親與自己和好，甚至下跪道歉，沒想到對方完全不買帳，轉身就想離開，他情急之下拉扯衣服、手臂阻擋，導致父親右前臂擦挫傷。

顏兄見狀立即陪同父親前往醫院接受治療，但顏男不滿道歉被拒，乾脆一路尾隨，行經巷口時還大聲飆罵「X你娘」、「臭X歪」、「死小孩」，後來有路人看不下去幫忙報警，父子倆也因此鬧上法院。

▲顏父證稱兒子在巷口罵自己是「死小孩」。

對於上述指控，顏男坦承自己的確有罵三字經，但沒有說「死小孩」這3個字，「以我爸爸的年紀，我怎麼可能這樣說」。但顏兄出庭證稱，弟弟除了辱罵之外，還在巷口逼父親下跪，是路人路見不平幫忙報警，才得以脫困。

高雄地院法官認為，顏男在法院審理期間曾自稱，「我好像有說過（要父親下跪）這個話，因為我當時也是很驚慌，（父親）他有沒有下跪，我現在也是一片模糊」，可見他當時的作為已經有違長幼輩份及倫常，父親挨罵「死小孩」之證述應該屬實，最後依傷害直系血親尊親屬罪，累犯，判處10月有期徒刑，全案仍可上訴。