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中衛口罩不用搶！苦主提早10分鐘仍撲空…神人曝「神秘管道」成功入手

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▲▼彩色口罩。（圖／中衛提供）

▲中衛醫療口罩。（圖／中衛提供）

記者黃可昀／綜合報導

即使現在口罩比較容易買到，購物平台上的中衛口罩依然被搶到大缺貨，不少苦主表示，即使已經提早開啟訂購畫面，時間一到仍銷售一空，手速再快也買不到。一名專業網友透露，其實換個方式買成功率大增，幾乎每次都能順利搶到。

▲▼搶到中衛口罩的秘訣。（圖／翻攝自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

請繼續往下閱讀...

▲一開賣就被掃光。（圖／翻攝自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

購物網站PChome日前下午3點開賣中衛口罩，從各大平台首波銷售至今仍相當熱門，晚1分鐘就會買不到。一名女網友在臉書社團《口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流》表示，她2點50分就已經拿著手機在等，結果3點2分手機網頁被塞爆，顯示「再等等…」的畫面，接著就呈現口罩完售，讓她崩潰大喊，「為什麼還是搶不到～我2:50就在等了～搶到的人真是太強了！」

很多和原PO同樣困擾的網友指出，「時間都還沒到，網頁就當掉了」、「2:50開始等，3點一到就卡住了，再重刷就看到無情的『補貨中』」、「好不容易點到超商取貨，結果也是當掉」、「一定有外掛啦！根本搶不到好嘛」、「我也放棄了+1，當我試過第一次就知道這場仗不好打，我還是在旁邊納涼吧！」

在一片哀號聲浪中，一名專業網友透露她成功下單，秘訣就是「直接放棄兩盒的，去攻搭東西的。」原來網站除了有販售單盒口罩，還有部分口罩組合包，像她買的就是洗衣精搭配1盒深丹寧50入口罩，競爭者比較少就增加她搶到的機率，最後以559元順利下單。其他人看到這招也驚呼，「強勁！能買完不得了」、「我也是買搭配的」。

▼轉攻組合包比較容易買到。（圖／翻攝自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

▲▼搶到中衛口罩的秘訣。（圖／翻攝自口罩現貨資訊 台灣製造MIT口罩交流）

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