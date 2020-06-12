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首次和阿中部長合作！張上淳讚「陳時中親力親為」：他都說自己面惡心善啦

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▲▼張上淳專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲一談到陳時中部長，張上淳也讚賞陳時中的親力親為。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／專訪

「防疫五月天」可以說是現在全台最紅的團體，其中專家小組召集人張上淳專業形象也深得網友愛戴，但值得注意的是，這次也是張上淳第一次和陳時中共事，不免讓人好奇，究竟他眼裡的陳時中是什麼樣？張上淳一聽到問題，先是大笑說「他都說他自己面惡心善！」接著還是誇陳時中「他是一個事情都親力親為的人，相處起來沒什麼壓力。」

請繼續往下閱讀...

張上淳之前在每日疫情記者會上就透露過，當時是疾管署周志浩署長打電話找他成立專家小組，沒有任何猶豫就接下任務。而這次也促成他與陳時中的第一次共事，談起陳時中，也讓他回想起一小段淵源。

張上淳說，陳時中是一名牙醫師，在17年前SARS時期，他還是牙醫師公會理事長，「他曾經來找過我」，但因為那段時間蠻多人來詢問一些感染管控和防疫的問題，加上那段時間很忙，所以沒有很記得當時的情況，只記得他親自聯繫過。

後來陳時中也曾擔任過衛生署副署長，但當中他們依然都沒有機會交集互動，直到陳時中擔任衛福部部長，才有機會在一些會議上碰到，不過實際密切接觸也就是這次的抗疫。

▲▼張上淳專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲張上淳是國內醫界權威，在新冠肺炎期間，所有患者的狀況他都親自詢問主治醫師。（圖／記者周宸亘攝）

談起陳時中是不是一位好的領導者？張上淳邊點頭邊說道，「沒錯！他是很多事情都會親自去了解的人，甚至是一些很細節的東西，他也會親自參與討論，有時候遇到重大疫情調查，專家會議討論到一個階段，也會請他一起來了解。」

那跟陳時中相處有沒有壓力？張上淳聽完大笑直說，「他都說他自己面惡心善啦！」不過他也認同表示，部長是希望每件事都可以參與的領導者，從台商返台、寶瓶星號，他都會親自到現場，尤其從記者會和立院質詢上也看得出來，任何問題他大部份都可以回答，不需要下屬救援。

最後，張上淳也不忘提到，每次記者「拷問」一些病毒、病況治療等醫療上的專業問題，「部長都會直接指示我回覆」，除了凡事親力親為，部長也是一個尊重專業的人。

▲▼ 陳宗彥,周志浩,張上淳,莊人祥陪同陳時中走訪店家 。（圖／記者張一中攝）

▲張上淳（左）日前也陪同陳時中出席防疫宣導活動。（圖／記者張一中攝）

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