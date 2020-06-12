感染科原來有「超強步兵團」　張上淳曝「新冠專家」群組名：幾乎24小時不休息

▲張上淳接受專訪時透露新冠肺炎專家小組名稱，也意外曝光感染科超強步兵團。（圖／記者周宸亘攝）

記者趙于婷／專訪

「2019新冠病毒臨床指引諮詢小組」是今年台灣防疫超強後盾的「專家群組名稱」，而召集人就是現在全國都認識的台大教授、感染科權威張上淳。不僅曝光了群組名稱，張上淳也坦言「這個群組幾乎24小時不休息，只要有新訊息，大家都會貼上來討論。」另外，他還不小心唸出另一個集結的全台200多名感染科專家的群組，叫「伊波拉防疫步兵團」。

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新冠肺炎在今年初肆虐全球，台灣疾管署副署長羅一鈞早在疫情爆發前，就意外在網路上看到疫情訊息並回報，署長周志浩也馬上打了通電話給張上淳，詢問可不可以幫忙召集專家成立小組，因此專為新冠肺炎的專家群組也在張上淳的號召下創立。

張上淳回憶起當時狀況，「1月3日周志浩署長打電話給我，跟我說有這個訊息，後來需要一些專家幫忙研判，希望我幫忙推薦幾位專家，概念上就是要成立小組來討論。」

進一步詢問群組名稱叫什麼？張上淳拿出放在醫師袍口袋的手機，邊滑邊笑說「群組很多耶！」最後他唸出了落落長的名稱「2019新冠病毒臨床指引諮詢小組」，一開始人不多，後來在疫情間，陸續加入其他領域專家，目前大概有20多位。他也特別提到，後來還有「倫理專家」，因為有些用藥會擴大到倫理議題。

▲張上淳義務擔任中央流行疫情指揮中心專家小組召集人。（圖／記者李毓康攝）

除了有群組之外，專家小組也會定期召開會議，不只討論患者用藥情況，還有一些爭議不斷的普篩和抗體檢測，也都在開會討論範圍，而身為召集人張上淳也必須面對「協調」的壓力。

談到彙整專家意見的過程，張上淳忍不住直說「齁！專家意見真的很多，每次都要開很久，但因為我是主席，我基本會控制在3個小時以內，因為太久效率就會不好，沒討論完又剛好那個議題不急，就會延到明後天再開一次會議。」

回想起疫情爆發期間，張上淳說，在一月底二月初，一兩天就開一次會，還記得有一次是緊急會議，某天禮拜六晚上11：37就在群組發出開會通知，禮拜天中午12點就準時開會。忍不住接著問他「你為什麼時間記這麼清楚？」他笑說「因為我特地截圖下來，原本有放入記者會上的簡報，只是後來很多細節瑣碎東西都拿掉了。」

▲張上淳邊找防疫群組名稱，邊嚷嚷著「群組真的很多捏」！（圖／記者周宸亘攝）

不過由於張上淳是「義務」支援防疫，外界也相當好奇，同時身為台大副校長的他，到底是哪來的時間可以同時擔任要角？他淡淡的說，「每天都早出晚歸，搞到9點10點才回家，而且當台大當醫師很習慣早上7點半開會，所以通常8點前就會到醫院，整天的會議很多，有學校、有CDC會議，也有臨時call的，後來當召集人後，都是配合自己時間啦！」

而關於「伊波拉防疫步兵團」，張上淳也順勢解釋，是當時西非伊波拉病毒大流行創立的；至於「步兵團」的名字由來，他也忍不住笑道「不知道耶～當時名字就這樣了啦！」