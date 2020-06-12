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張上淳知道張洪量！　《ETtoday》專訪親哼「你知道我什麼什麼」

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記者嚴云岑／台北報導

指揮中心每日記者會成全民「下午兩點檔」，防疫五月天家世也備受討論。專家諮詢小組召集人張上淳，除被起底一家三代都畢業於台大醫學系，後更被搜出他與歌手張洪量有親戚關係。張上淳接受《ETtoday新聞雲》專訪時笑道，自己是接到媒體電話，才知道這個人，更隨口哼了一小句張洪量早年成名曲，「你知道我......什麼什麼東西」。

張上淳說，那天記者會上被問到張洪量，因上午已接到媒體電話，並沒有覺得很唐突，「但在那之前，我真的不知道他是誰。」

記者詢問是否聽過張洪量與莫文蔚合唱、紅遍大江南北的《廣島之戀》？張上淳思索片刻表示，他最有名的，應該是早期有一首「你知道我什麼什麼的」。不過，他微哼了一小句，就馬上恢復嚴肅神情，直言，「我平時很忙，沒有空看這些東西。」

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▲▼張上淳專訪。（圖／記者周宸亘攝）

▲張上淳知道張洪量！《ETtoday》專訪親哼「你知道我什麼什麼」。（圖／記者周宸亘攝）

記者查詢張洪量作品，發現張上淳所哼的小曲，應該是張洪量於1989年發表的《心愛妹妹的眼睛》專輯主打歌《你知道我在等你嗎》。該曲於1990年獲得最受歡迎華語歌曲獎，唱紅《愛江山不愛美人》名曲的歌手李麗芬，也曾翻唱過此曲。滾石唱片2015年將當年MV上傳Youtube，至今已有百萬點閱。

張上淳笑道，他那一輩都是「上」字輩，這樣看來，應該數百人都跟自己有關係。被網友暱稱為「祥祥」的指揮中心發言人莊人祥接受側訪時表示，當天有與張教授一起查詢張洪量資料，才發現他們是同一曾祖但不同祖父的同輩男子，也搞懂了「再從兄弟」定義，算是上了一課。

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