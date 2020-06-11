與陳其邁比愛心合照…高閔琳PO文「明明很團結」：外面的人是在哈佛？



▲高閔琳分享與陳其邁合照 。（圖／翻攝自Facebook／高閔琳）

記者洪靖宜／高雄報導

韓國瑜遭到罷免後，高雄市代理市長將由誰出任，引起各界關注，其中以行政院副院長陳其邁的呼聲最高。不過，民進黨高雄市議員高閔琳就表示，不支持陳其邁做代理市長，而她10日也分享自己與陳其邁的合照，想破除外界不合謠言，並且寫下：「人家民進黨高雄派明明內部很團結的時候，外面的人⋯⋯是在哈佛？」

市議員高閔琳曾公開表示，支持陳其邁補選市長，但不支持這三個月由陳其邁代理市長，因為陳其邁是韓國瑜2018年時的手下敗將，讓一個落選的市長代理現任市長「在正當性有很大的疑慮！」她建議降低政治色彩，由中央地方特別是具有高雄市城市治理經驗或高階事務官代理；協助市府銜接並穩定市政工作，同時順利辦理市長補選事宜。

事隔一天，高閔琳也在臉書分享自己與陳其邁合照，想破除外界流言，並且寫下：「忠言總是逆耳，但真話我是一定要說。人家民進黨高雄派明明內部很團結的時候，外面的人⋯⋯是在哈佛？」

高閔琳也提到：「此刻的高雄人是史前未有的團結，而民進黨，也是。高雄的未來，需要齊心打拚。2018我們遭遇了挫折，但挫折使我們更強壯；相信高雄，2020我們一定能成功！」，並於文末寫下「邁哥回來了」、「大家攏毋離開」。