東京開賣137元比臉大「台式雞排」　日網友掀熱議：唐揚雞較方便

▲東京淺草「安心や」專賣台式雞排。（圖／翻攝自TWITTER／@muni_gurume）



實習記者賴韻如／綜合報導

台灣美食遠近馳名，吸引許多外國觀光客慕名而來，其中「雞排」也是台灣最具代表性的特色小吃之一。近日有消息指出，日本東京開了一間專賣「台式雞排」的小店，其雞排尺寸竟「和臉一樣大」，讓不少在地人忍不住好奇前往嘗鮮。

日本一名網友9日在「2ch論壇」分享了這間位在淺草附近的「安心や」，該店專賣台式雞排，招牌寫著「台灣唐揚雞」，一旁則用片假名拼出「炸雞排」的發音，一片售價為500日圓（約新台幣137元），差不多是台灣售價的2倍。「安心や」除了假日會販賣尺寸加倍的台式雞排外，店內也有台灣啤酒、頻果西打等等台灣獨特飲料可以購買。

▲東京淺草「安心や」專賣台式雞排 。（圖／翻攝自TWITTER／@muni_gurume）



習慣吃著小小塊唐揚雞的日本人看到照片後相當訝異，立即引起掀起熱議，網友紛紛留言，「台灣雞排我吃過很多次，真的好吃」、「在台灣夜市很常吃！」、「尺寸太大，感覺會膩。」、「已經感受到破表的熱量，但還是忍不住想嘗鮮」、「看起來超好吃！」、「我認為還是唐揚雞比較方便」、「紙袋都被油浸溼了」、「口水直流.....」。