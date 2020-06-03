不分小大案統統辦！　偵辦拖鞋失竊新營警意外查獲通緝犯

▲民眾在臉書PO文指拖鞋失竊，台南市新營分局員警細心追查，循線將李姓竊盜通緝犯緝獲送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

李姓竊盜通緝犯惡習難改，連拖鞋也偷，遇上台南市新營分局員警細心追查，循線將他緝獲，全案依竊盜罪嫌送辦及移送歸案。

據了解，日前有民眾在臉書社群「我是柳營人」發文，表示放在自家門前的拖鞋遭竊，新營分局柳營分駐所所長邱逢裕看到發文，第一時間主動聯繫民眾，並由警員吳函倩、陳勇偉循線查訪，掌握嫌犯車牌號碼及影像後，以車追人，隨即逮獲李姓竊嫌，同時發現李嫌現正竊盜通緝中，全案依法偵辦及移送歸案。

警方指出，民眾在臉書社團發文，「小偷!小偷！連一雙拖鞋都偷！」，表示價值新台幣600元的FILA拖鞋放在門口被偷，引起討論。警方立即連繫當事人，在了解案情後，隨即調閱監視器畫面，並查訪附近店家，終於查獲犯嫌，也意外發現嫌犯目前還因其他多起案件遭通緝中。而民眾對於警方不分大小案，主動積極協助，抽絲剝繭，逮獲嫌犯，終於讓附近居民不再擔心害怕宵小出沒，也深深表達謝意。

柳營分駐所所長邱逢裕表示，辦案不分大小，警方依法受理案件後，均秉持著同理心及勿枉勿縱的態度，積極追查偵辦，致力營造讓居民能夠「安心居住」的環境。也提醒民眾法網恢恢，疏而不漏，莫因惡小而為之，而陷自身於囹圄之中。

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