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苗栗女講電話「忘了坐在河堤」…轉身跌落5m深排水溝　摔在軟土上輕傷

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▲頭份市1名蔡姓女子，疑似講電話時不慎摔進5米深大排，所幸送醫後沒有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲頭份市1名蔡姓女子，疑似講電話時不慎摔進5米深大排，所幸送醫後沒有生命危險。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市水源路旁大排水溝，10日上午10時許，驚傳女子墜落5米深溝底；一旁友人見狀立刻通報119求援；消防人員抵達時，女子倒在溝底疼痛哀號不已，頭份消防分隊出動器材車將女子吊起送醫，經初步檢查後女子頸椎、腰椎和尾椎有挫傷，所幸沒有生命危險。

苗栗縣消防局表示，10日上午10時許接獲民眾通報，指稱在頭份市水源路423巷前有女子掉落大排水溝中，頭份消防分隊立即前往救援，抵達時發現蔡姓女子（28歲），倒在5米深的大排水溝旁邊土堆上無法動彈，但意識還算清楚，並且發出疼痛哀號聲音。救援人員出動器材車，以籃式擔架將蔡女從溝底吊掛上來，經初步包紮後趕緊送醫急救。

▲救援人員用吊掛方式將蔡女從5米深的溝中救上岸 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲▼救援人員用吊掛方式將蔡女從5米深的溝中救上岸 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲救援人員用吊掛方式將蔡女從5米深的溝中救上岸 。（圖／記者黃孟珍翻攝）

據了解，蔡女和友人開車行經此路段時，2人下車在路邊停留，蔡女疑似邊講電話邊坐上護欄，也不知什麼原因就突然往後倒，整個人就這樣摔進5米深的水溝裡，幸好溝內水量不大，也剛好跌落在土堆中，才沒有釀成更大的傷害；送醫檢查後蔡女全身有多處擦傷；頸椎、腰椎和尾椎也有挫傷現象，目前意識還算清楚，暫時留院觀察中。

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