竹商女籃64：54完勝　新竹市首座HBL乙組冠軍到手



▲新竹高商女籃奪下HBL乙組女籃冠軍。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導



新竹高商女籃隊於10日在乙組HBL女籃拿下隊史上第一座冠軍獎盃，也是新竹市的首座，對於首次代表新竹市挺進乙組女籃全國賽的新竹高商而言，幾乎是創造了奇蹟；新竹市從2018年開始，HBL大黑馬-光復高中籃球隊，成軍四年一舉擠進全國前四強，震撼籃壇，也帶動了新竹市新一波基層籃球的崛起，本年度新竹高商女籃隊從女子乙組分區複賽一路無敗績進入決賽，並一舉奪下冠軍。

▲新竹高商6月6日對上能仁家商，終場以64比54，拿下本年度乙組女籃冠軍。



新竹市教育處沈靜濤代理處長指出，新竹高商女籃隊在106學年度及107學年度以一、二分之差敗給對手，無緣晉級全國，但球員們把遺憾化為動力，終於醞釀了三年的能量，以北區全勝之姿晉級全國八強，而今年的賽事因應COVID-19(新冠肺炎)疫情的影響，賽事遙遙無期，對教練和球員們都是一種身心的考驗，儘管如此，新竹高商的小球員們並沒有被延賽影響，互相鼓勵互相扶持，目標堅定地投入每次的練習，而獲得了佳績。

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高中乙級籃球聯賽北區複賽高女組在5月13日於新竹市磐石高中體育館與光復高中體育館開打，新竹高商首戰治平高中，以51:43獲勝，而二、三戰碰上南澳高中和永春高中，延續首戰的勝利，分別以57:37和55:14，以20分的差距拿到晉級全國的門票，16日的決賽對上能仁家商，以63:46穩穩拿下勝利，新竹高商女籃隊首次以北區複賽冠軍之姿，代表新竹市晉級全國決賽。

而決賽從6月6日在新北市板橋體育館燃起戰火，新竹高商強壓永春高中，再戰龍津高中、台東高商、內湖高中皆已大比數取得勝利，最後一站面對能仁家商，於第二局時打出一波10分攻勢，雖然在第三局遇上亂流，比分幾近乎追平，但仍於終局拉回主導權，再度打出一波漂亮的快攻，終場以64比54，拿下本年度乙組女籃冠軍。

新竹高商校長劉曉雯表示，在今年學校80周年校慶之際，女籃隊進入高中乙級籃球聯賽全國前8強，不但打破隊史新紀錄，也創下校史新紀錄，而女籃近三年的大幅成長要感謝市府持續耕耘基層運動經費的挹注，以及新商體育組長楊鈞芪、陳姿汶教練積極爭取教育部體育署「推動體育新南向政策-人才培育」移地訓練及交流經費補助，讓孩子出國切磋提升球技，打開國際視野，具有專業競爭力，才能有如此亮麗的成績。

「踩好每一步，做好每件事，一步一步穩穩走。」是陳姿汶教練希望球員做到的事，全心投入比賽並堅持到最後一刻，不因為落後而放棄，也不因為領先而放鬆，拿出乙級全力以赴的態度及今年度主題「無所畏」的精神，拼戰到最後一刻。「一個人可以走很快，一群人可以走很遠。」隊長宋梓琳及莊佳芸最喜歡的一段話，也是新商女籃的核心初衷，場下的她們個性活潑相處融洽，場上的她們球風快速且防守具韌性。

教育處表示，今年的賽事雖然深受疫情的干擾，但在準備畢業的宋梓琳、趙仕安、莊佳芸、高瑋均的學姊四人帶領下，球隊不受疫情的影響，全心投入練習，表現卓越，而這四位高三隊員也都是準大學生，未來將以籃球運動績優升學管道進入臺北商業大學、國立臺灣體育運動大學球類運動學系及中原大學會計系就讀，也鼓勵更多喜愛打籃球的孩子，能夠加入球隊的行列。

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