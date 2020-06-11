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俄5戰機出現阿拉斯加外海　美F-22攔截同行！

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▲俄方近年來不斷在美俄邊界不斷侵擾，導致美國計劃終止《開放天空條約》。（示意圖／取自免費圖庫維基百科）

▲俄方近年來不斷在美俄邊界不斷侵擾，導致美國計劃終止《開放天空條約》。（示意圖／取自免費圖庫維基百科）

實習記者劉雪兒／綜合報導

北美航空航天防務司令部（NORAD）昨（10）日出動F-22戰機，在阿拉斯加海岸外攔截了俄羅斯兩架TU-95轟炸機、兩架SU-35戰鬥機和一架A-50預警機，並在對方進行飛行任務時緊緊跟隨。事實上，美方去年在同樣地點多次攔截俄羅斯戰機，甚至在今年3月時還攔截了兩架偵察機。

根據CNN報導，北美航空航天防務司令部在聲明中表示，俄羅斯戰機還未進入到美國領空，只是靠近阿拉斯加海岸外37公里的國際領域內，而指揮官特倫斯•奧蕭內西（ Terrence J. O'Shaughnessy）將軍表示，攔截多架俄羅斯戰機，再次向外界證明部隊隨時隨地都做足準備，以及保衛祖國的能力。

值得一提的是，美國於5月宣佈，計劃在6個月内退出《開放天空條約》，認爲俄方在美俄邊界不斷侵擾，已不符合美國利益，而川普也親自回應說，「我覺得我們和俄國有很好的關係，但對方並沒有遵守這項條約，在他們遵守之前，我們就會退出」。

《開放天空條約》於2002年由超過35國共同簽訂，為歐美在冷戰後加強互信的產物之一，條約内容是允許零武裝的航空偵察機飛越合約國上空，而免於受到擊毀的威脅。

 
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