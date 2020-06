他和開車女友通電話！悲聞她「車禍死亡前最後慘叫」...崩潰求助

▲和女友通電話突聽聞慘死瞬間。(圖/達志影像/示意圖)



實習記者賴韻如/綜合報導

英國女子克洛伊·勞埃德(Chloe Lloyd)日前在返家路途中,使用車內免持裝置和男友多曼尼科(Domenico Guglielmucci)通電話,沒想到克洛伊隨後卻因不明原因發生車禍而喪命,在電話另一頭的多曼尼科聽到女友生前最後一聲慘叫,崩潰尋求協助。

據英國《鏡報》報導,28歲的克洛伊日前載著8歲女兒勒希(Lexi)從母親家中返家,途中利用免持裝置和男友多曼尼科通電話,她先是詢問男友是否很累,多曼尼科回答自己很好後便反問女友是否已經在回家路上,沒想到僅僅30秒過後,電話另一頭便聽到克洛伊的慘叫聲,接著就靜下來,只聽到方向燈的聲音。

Boyfriend heard partner’s screams on phone when she was killed in tragic crash https://t.co/urT4lAgLQk pic.twitter.com/ABUTev2zQq