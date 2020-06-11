維州「美利堅邦聯總統」雕像深夜被拆…倒在路中央　示威者高歌慶祝

So Richmond’s statues of Jefferson Davis former president of the Confederacy - has been ripped out and is now sitting 20 ft away on the street @CourthouseNews pic.twitter.com/LWyKioO4vG — BK (@BradKutner) June 11, 2020

記者詹雅婷／綜合外電報導

在美國眾議院議長裴洛西呼籲移除國會大廈11座南方邦聯雕像之際，維吉尼亞州首府里奇蒙市紀念碑大道上的美利堅邦聯總統戴維斯（Jefferson Davis）10日深夜被示威者拆除，一度倒在路口中央，成為該州第3座被抗議人士推倒的雕像。

綜合美媒美聯社、richmond.com等報導，戴維斯的雕像於當地時間晚間11時左右被拆除，大批人士圍在一起高歌，有人把雕像從路中央移至一旁。事發當下，多名員警也在現場。

Protesters in Richmond have pulled down a statue of Jefferson Davis, the former president of the Confederacy pic.twitter.com/Myl0UfDSNI — philip lewis (@Phil_Lewis_) June 11, 2020

此外，在約莫130公里外的朴次茅斯（Portsmouth），示威人士斬首、拆除4座南方邦聯紀念碑雕像。期間，遊行樂隊在街上表演，其他抗議者在旁跳舞。

在非裔男子佛洛伊德身亡後，全美出現類似的紀念雕像拆除事件；此前，里奇蒙市伯德公園（Byrd Park）的航海家哥倫布雕像、門羅公園（Monroe Park）一座邦聯將軍雕像也被拆掉。部分人士表示，紀念雕像不恰當地美化當年那群領導維護奴隸制叛亂的人；另一派則認為，把這些雕像移除是意味著抹滅歷史。

▼美利堅邦聯總統戴維斯雕像日前就已經被噴漆。（圖／路透）