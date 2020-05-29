語音輸入誰最方便？iPhone明顯略輸Pixel手機一截

▲有國外開發人員認為，iPhone語音輸入表現明顯略輸Pixel手機一截。（圖／翻攝自推特）



記者邱倢芯／台北報導

許多人走在路上時，為了不想要因為打字回覆訊息時而忽略了周遭環境，因此往往會選擇用語音輸入的方式來回覆訊息；而現在有國外開發人員測試iPhone與Pixel手機的聽寫表現，發現Pixel手機的語音輸入較iPhone更為順暢，彷彿早就知道你接下來要說些什麼。

身為開發人員與技術投資者的James Cham在自己的推特上釋出了一段測試影片，他同時開啟了iPhone與Pixel手機上的語音輸入功能，好讓這兩項裝置可以同時進行語音輸入。

測試的過程中可以發現，Pixel手機在收錄語音後，可以迅速地打出文字，分析語文的速度相當快速；雖然iPhone的表現也不差，只不過速度明顯略輸Pixel手機。

James Cham認為，Pixel手機反應非常領敏，且「彷彿正在讀我的思緒」，Pixel手機的語音幾乎可說是即時輸入。而iPhone在聽寫時則明顯會看出延遲性。

在這次的測試中，iPhone使用的是原生的聽寫功能，而Pixel手機則是Gboard；有些人可能會問，如果在iPhone手機上開啟Gboard功能呢？對此，James Cham貼文下方也有人回覆，雖然iPhone上也可以使用Gboard，且聽寫表現就會更接近Pixel手機，但是因為後台受到iOS運行一些阻礙，因此表現仍會略輸Pixel手機。

I don't think that people appreciate how different the voice to text experience on a Pixel is from an iPhone. So here is a little head to head example. The Pixel is so responsive it feels like it is reading my mind! pic.twitter.com/zmxTKxL3LB — James Cham ✍???? (@jamescham) May 27, 2020

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