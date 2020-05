語音輸入誰最方便？iPhone明顯略輸Pixel手機一截

▲有國外開發人員認為,iPhone語音輸入表現明顯略輸Pixel手機一截。(圖/翻攝自推特)



記者邱倢芯/台北報導

許多人走在路上時,為了不想要因為打字回覆訊息時而忽略了周遭環境,因此往往會選擇用語音輸入的方式來回覆訊息;而現在有國外開發人員測試iPhone與Pixel手機的聽寫表現,發現Pixel手機的語音輸入較iPhone更為順暢,彷彿早就知道你接下來要說些什麼。

身為開發人員與技術投資者的James Cham在自己的推特上釋出了一段測試影片,他同時開啟了iPhone與Pixel手機上的語音輸入功能,好讓這兩項裝置可以同時進行語音輸入。

測試的過程中可以發現,Pixel手機在收錄語音後,可以迅速地打出文字,分析語文的速度相當快速;雖然iPhone的表現也不差,只不過速度明顯略輸Pixel手機。

James Cham認為,Pixel手機反應非常領敏,且「彷彿正在讀我的思緒」,Pixel手機的語音幾乎可說是即時輸入。而iPhone在聽寫時則明顯會看出延遲性。

在這次的測試中,iPhone使用的是原生的聽寫功能,而Pixel手機則是Gboard;有些人可能會問,如果在iPhone手機上開啟Gboard功能呢?對此,James Cham貼文下方也有人回覆,雖然iPhone上也可以使用Gboard,且聽寫表現就會更接近Pixel手機,但是因為後台受到iOS運行一些阻礙,因此表現仍會略輸Pixel手機。

I don't think that people appreciate how different the voice to text experience on a Pixel is from an iPhone. So here is a little head to head example. The Pixel is so responsive it feels like it is reading my mind! pic.twitter.com/zmxTKxL3LB