熱心公益不輟！　王伯群將接任獅子會300-D1區14分區主席

▲台南市向陽獅子會王伯群會長（左）卸任後將升任14分區主席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



國際獅子會300-D1區台南市向陽獅子會授證第12周年暨新舊任會長交接典禮，在台南市登場，台南市長黃偉哲、市議員洪玉鳳、蔡筱葳以及蘇文奕、侯信逸、李俊賢等律師及蔡啟新等人都到場祝賀。

南市向陽獅子會王伯群會長卸任後，將升任14分區主席（下轄名人、赤嵌、中山、向陽，四個獅子會），王伯群會長感謝過去一年大家的出錢擔任顧問職贊助支持，讓他能幫助更多的人，同時拜託大家支持下一任優秀青年才俊會長林昱漢。





王伯群會長表示，獅子會是由社會菁英組成的團體，有幸成為這個社團的一分子，去年獲得向陽獅子會的導獅、創會會長、歷任會長及獅兄姊的支持，出任第12屆向陽獅子會的會長，感覺過去1年大家的提攜與支持。

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王伯群會長說，秉持著獅子會熱心於社會服務的精神，在300-D1區的領導下，感謝向陽獅子會的獅兄獅姊，全力配合他一起做了憂鬱症關懷、跟三義堂一起關懷低收入家庭、跟安南以及其他獅子會一起關懷聾盲同胞、跟成功獅子會一起關懷街友及環島送愛心活動、配合赤崁、名人各自舉辦的捐血活動等。

在任內還發起瑞復益智中心《傳愛漁你同行～關懷遲緩兒》活動，除了向陽獅子會獅兄姊真誠熱心付出外，也有默默付出關懷的其他獅子會的獅兄姊及會長們。王伯群會長說，特別感謝第9專區主席吳連生、第10專區主席劉安芸、第17分區主席蘇明宙、以及向陽、金城、成功、麻豆、中正、新化、安南、永恆、自強、吉祥等獅子會長及各會的會員。

王伯群會長說，他特別代表中華漕運文化協會（三義堂）感謝獅友支持，就像外界對獅子會有些誤解一般，中華漕運文化協會（三義堂），也長期被誤認為有幫派色彩，事實上三義堂已經是一個政府立案的民間團體，也一樣是致力於社會服務與公益十幾年。這次三義堂也結合了獅子會雄厚的資源，捐贈一點心意給身心障礙及低收入戶，寒冬送暖。獲得社會局、區公所、署立台南醫院的讚揚。再感謝獅友的支持，順便為三義堂正名一下。中華漕運文化協會三義堂並不是什麼幫派社團，與獅子會一樣默默行善的團體了。

這一年來，向陽獅子會一起吃飯聯絡感情的時間比較少，反而做公益行善的時間很多，感謝獅兄獅姐獅眷們全力的配合，有錢出錢、有力出力。

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