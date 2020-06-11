玩鬧中搖晃玻璃門「下秒整塊砸下」　3歲男童慘成肉墊...「口鼻滲血」身亡

▲3歲男童被玻璃門砸死。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

6月1日兒童節，陝西寶雞市3歲男童小帆（化名）凌晨3點20分被宣告經搶救無效死亡。3天前的夜晚，他在陝西省寶雞市工人文化宮門口的公共區域玩耍時，不慎被倒下的玻璃門砸成重傷，之後被醫院診斷為創傷性特重型顱腦損傷、吸入性肺炎，死亡原因為中樞性呼吸循環衰竭。

據《紅星新聞》報導，事發時間約5月28日晚8點30分許，小帆的爺爺史甲（化名）回憶，「當時小帆跟著3個同齡小孩在文化宮南門前的公共區域玩耍，玩著玩著幾個小孩就去推玻璃門。」

據悉，南門是當地文化宮的疏散通道，大門是玻璃和鋼結構，事發時，中間大門被鎖住，側門也被鎖住。「第一次幾個小孩輪流推那幾扇門的時候，我還說他們，叫他們不要推門，」史甲說，「但小孩不聽，就在那兒玩，玩了會兒就跑開了。」

「第二次的時候，另外3個小孩推晃中間的門，扒開縫往裡看，我們家小孩比較膽小，沒敢往中間湊，於是扶著右側門把手。」孩子父親稱，「監視器顯示，也就晃了兩三下，看不出推沒推，一愣神的功夫，整塊玻璃門就直接倒下，砸到了小帆身上。」

▲3歲男童生前照片。（圖／翻攝自紅星新聞）

史甲表示，儘管當時自己距小帆就兩三公尺的距離，但他仍沒來得及救下孩子，「玻璃碎了一地，孩子倒在地上當場昏迷，口鼻往外冒大量血。」爺爺隨即抱起小帆，並趕往附近的醫院。

小帆經搶救後，被初步診斷為創傷性特重型顱腦損傷、腦幹挫傷及蛛網膜下出血等，因此被送進ICU。直到本月1日凌晨，孩子因為呼吸循環衰竭，最終不治身亡。事後，小帆的家屬向工人文化宮追討賠償。

小帆的家屬認為，此事是文化宮方面管理不當，玻璃門或有品質問題，應負全責，並提出80餘萬元人民幣（約新台幣335萬元）賠償。對此，文化宮實際使用者寶雞市機關會議管理中心方面則認為，玻璃門倒塌是由小孩推拉的外力導致，只願意承擔10萬元人民幣（約新台幣41萬元）。目前，雙方經3次協商未達成一致。

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