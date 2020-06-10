陸人大常委會本月18至20日開會　港媒：「破格方式」處理國安法

▲全國人大審議國安法，引起部分香港居民極度不安。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸全國人大常委會委員長栗戰書9日在北京主持人大常委會第五十九次委員長會議，決定人大常委會下次會議將於本月18日至20日在北京舉行。據港媒報導，人大常委會將以「速戰速決」模式處理港版國安法，可能會以破格方式處理。

據《新華社》報導，該次會議將審議的草案，包括公職人員政務處分法草案、檔案法修訂草案、人民武裝員警法修訂草案；審議全國人大農業與農村委員會關於提請審議鄉村振興促進法草案的議案；審議國務院、中央軍委關於提請審議退役軍人保障法草案的議案；審議國務院關於提請審議加入《武器貿易條約》的議案；審議國務院關於2019年中央決算的報告，審查和批准2019年中央決算；審議國務院關於2019年度中央預算執行和其他財政收支的審計工作報告；審議有關任免案等。根據有關報導內容，備受關注的「港版國安法」不在待審議的議程之上。

▲港媒報導指出，人大常委會將於今月內處理港版國安法。（圖／路透社）

不過，據《香港01》報導，建制派接獲的消息指出，人大常委會將於今月內處理港版國安法，不會拖至8月。按慣例，人大常委會逢「雙月份」開會。

另外一名接近北京消息人士指，估計18日至20日的會議上，人大常委會會在「其他議程」一項內提出，指示有關部門就港版國安法向香港社會收集回來的意見，盡快進行梳理及作出總結，然後在下一次人大常委會會議上正式提出港版國安法的具體內容方案，審議及表決通過，「這樣做可以突顯中央充份考慮及尊重港人的意見。」該人士分析，基於這個操作，18日至20日會議的審議議程中，便不見港版國安法。

該人士又預料，「中央會以破格方式處理港版國安法，顯示顧及港人意見之餘，也達到速戰速決之效，就是在月底便召開另一次會議，審議及表決通過港版國安法。」

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