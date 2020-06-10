桃機驚爆航警版私菸案！超買2000條洋菸+百瓶洋酒　警員判刑2年

▲航警局保安大隊吳姓、林姓小隊長與廖姓隊員涉嫌利用職務，護航親友購買超額菸酒被海關查獲送辦，地院10日判處吳、林2人無罪，廖員則以圖利罪嫌判處2年。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園地院審理航警局保安大隊吳姓、林姓小隊長與廖姓隊員，涉嫌自2008年起利用職務與海關人員信任，在桃園機場免稅店購買超額菸酒，同時趁親友與同事入境時夾帶逾2千條香菸與洋酒涉及貪汙罪嫌，法院10日審理判處，涉案3人中僅廖員有向海關人員明確示意「具體言行」，依3個圖利罪判處廖員有期徒刑2年，褫奪公權1年6月，吳、林2人因罪證不足判處無罪，本案還可上訴。

桃檢署起訴書指出，航警局保安大隊第一分隊警員45歲的廖姓員警、57歲的林姓、61歲的吳姓小隊長等3人在桃園國際機場任職，3人利用職務關係與海關人員信任，自2008年間至2012年間多次在陪同入境旅客通關時，涉嫌護航夾帶在免稅商店購買的超額免稅菸酒逾2千條洋菸與近百瓶洋酒，通關時利用海關人員不查驗機會，涉嫌圖利自己或他人帶入超額免稅菸酒利益，後來被海關查出涉嫌購買超額菸酒被送辦，桃檢依違反貪汙治罪條例起訴3人。

桃園地院查出，負責查驗入境旅客有無攜帶超額菸酒機關是海關人員責任並非航警，3人雖對於超額菸酒不主動查驗與通報海關違規，但依最高法院見解，仍需有足夠證據證明，3人陪同入境過程可能因具體言行影響海關人員，導致海關人員受到拘束，作出放行決定。

法官認為，根據廖員自白與親友證詞，事後根據刷卡紀錄等證據，廖員確有向海關人員點頭示意或出言介紹，表示通過者是「一起的」等具體言行，海關因此不抽查，對入境旅客示意攔查後又放棄攔查，顯見海關人員已受心理拘束，作出錯誤放行決定，審理後依3個圖利罪判處廖員2年有期徒刑。

至於林、吳2名小隊長，因無足夠證據顯示陪同親友入關時，曾對海關人員有具體示意等言行，或海關人員因為有他們陪同等證據，審結判處2人無罪，本案還可上訴。

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