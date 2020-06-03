進口武士刀「象牙製刀柄刀鞘」挨告　收藏家繳公庫4萬換緩起訴

▲收藏家盧益村申請特許進口武士刀獲准，卻因刀柄刀鞘是象牙製屬違禁品遭沒收還吃官司。上圖為示意照，無關本案。（圖／CFP）

記者劉昌松／台北報導

知名刀劍收藏家盧益村，因收藏上萬件刀劍文物，還編輯出書，在古董界頗具名氣，今年初卻因為從大陸進口的3把武士刀吃上官司，原來他雖然獲得內政部特許可進口刀械，但是海關發現3把刀的刀柄、刀鞘都是用屬違禁品的象牙做成，台北地檢署3日依違反《野生動物保育法》給予緩起訴1年，但須支付公庫4萬元。

盧益村的收藏在古董界頗具份量，曾與人合編《中國刀劍武具：臺灣篇》，由國立歷史博物館出版，圖文並茂地介紹台灣因特殊地理、歷史因素，刀劍源流變化的過程，收藏品更曾受邀到到故宮產出。

但在2020年2月間，他為了新書題材，從大陸買了3把武士刀，為了順利通關，特地先向主管機關申請了刀械特許證，沒想到在海關仍被查扣，原因是3把刀的刀柄、刀鞘是象牙製，屬於保育類動物產製品，非經主管機關許可不得輸入，檢察官認為盧男一時失慮觸法，犯後坦承，因此給予緩起訴處分，至於這3把刀，目前仍被扣在海關倉庫。

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