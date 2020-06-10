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不捨韓國瑜被罷免！鐵粉「國旗妹」章梓薰無奈：只能面對民主結果

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姣好的身材亮麗的外型，正妹國旗妹章梓薰原本也是鐵韓粉，如今政治惡鬥讓她哀莫大於心死。（圖／國旗妹章梓薰提供）

▲姣好的身材亮麗的外型，正妹國旗妹章梓薰原本也是鐵韓粉，如今政治惡鬥讓她哀莫大於心死。（圖／國旗妹章梓薰提供）

圖文／CTWANT

鋼鐵韓粉杏仁哥9日晚間臉書直播，公開要求大家不要再幫他冠上韓粉標籤，引起外界關注，而另一位頭號鋼鐵韓粉「國旗妹」章梓薰，面對罷韓投票數衝高，議長許崑源之死，她接受本刊訪問時表示，「面對政治惡鬥，現在已經沒有是非之分，以前是認同一個人的理念，激發出的火花，熱情已經不在，只能無言、無奈、無力的面對這所謂的民主結果。」

對於韓國瑜即將「失業」，國旗妹坦言：「原本很欣賞他的庶民言論，和親民廉能的作風，但自從他說要出來選總統的時候，我擔心高雄市民是無法接受的。」國旗妹說，不管韓國瑜在市政上有所表現，挖水溝鋪馬路，但對高雄市民而言，韓國瑜已經違背承諾，高雄市民會用選票把韓國瑜拱上天，也會用選票來表達不滿。

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曾在韓國瑜造勢場合穿著國旗裝出現，引起媒體關注爆紅的國旗妹章梓薰，坦言熱情不再。（圖／國旗妹章梓薰提供）

▲曾在韓國瑜造勢場合穿著國旗裝出現，引起媒體關注爆紅的國旗妹章梓薰，坦言熱情不再。（圖／國旗妹章梓薰提供）

國旗妹強調，一路力挺韓國瑜的高雄市民，希望韓國瑜能夠帶給高雄市不同的改變，但希望越高失望越大，韓國瑜一宣布選總統後，已經讓充滿期待的市民失望透頂，事後再多努力也挽回不了「信任」。

身為鋼鐵韓粉的她，坦言很難過，也難以接受，但面對政治惡鬥下，她熱情已不再，專心拚經濟，代言走秀，未來不再參與政治活動。

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