衛武營人數解封！將推振興方案招客　陳珊妮、周蕙首次登館演唱

▲衛武營人數解封！陳珊妮、周蕙也將首次登館演唱。（圖／衛武營提供）

記者林育綾／綜合報導

「衛武營國家藝術文化中心」席次與人數全面解封，陸續恢復各項演出與活動，6月下旬將公布下半年節目啟售時間，同時也宣布「衛武營振興方案」，以實質優惠吸引更多民眾走入衛武營。而上班族最愛的「衛武營小時光」也將於7月回歸，至年底每個月各有1場次，其中歌手陳珊妮、周蕙也將首度登上衛武營表演廳演唱。

衛武營簡文彬總監表示，「衛武營一直都是準備好的！」除了推出多元精彩的節目，保持著「人數解封、防疫不解封」，相關防疫措施都會持續實施，讓觀眾安心購票入場欣賞演出，把劇院的座席一個個補滿。

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6月共有三場音樂類型節目在表演廳舉行，包括6月19日(五)《純真～莫札特之夜-女高音黃莉錦2020聲樂獨唱會》、6月22日(一) 《音心心音-擬音真藝2020》、6月25日(四) 對位室內樂系列-《林佳霖小提琴獨奏會》。

▲衛武營保持「人數解封、防疫不解封」。（圖／衛武營提供）

而7月同樣在表演廳登場的是「衛武營小時光」，至年底每個月各有1場次，演出將於週五晚間帶來獨立音樂、詩歌、城市民謠等輕製作音樂節目，陪伴觀眾悠閒迎接週末時光。

衛武營表示，「衛武營小時光」的多元節目跳脫過往國家級劇場演出的思維，下半年度演出陣容堅強，兩位知名歌手，金曲創作音樂人陳珊妮、百萬金曲歌手周蕙，在7月與9月將首度登上衛武營表演廳演唱。

8月有木頭超人的烏克麗麗、木吉他，11月國際口琴社群最具影響力的表演團體「天狼星口琴樂團」將用樂器特色詮釋出不同音樂魅力。10月由金曲獎最佳樂團1976帶來充滿「台式搖滾」精神的在地創作；12月則有創作歌手許含光以迷幻詩意吟唱青春記事。「衛武營小時光」系列將於6月12日中午開放衛武營會員購票，15日正式啟售。