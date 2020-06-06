雨來了！明起2天「時晴時雨」　週二後熱爆⋯高溫飆36°C

▲今日中南部天氣不穩，高雄下雨。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

受西南風影響，今（6）日天氣較不穩定，中南部有短暫陣雨或雷雨。中央氣象局表示，明後兩天鋒面靠近，各地「時晴時雨」，不過降雨是「移動性」的，雨時短、雨勢不大，僅山區會有較大雨勢的午後雷雨。

氣象局預報員陳伊秀表示，週日、週一鋒面更靠近，各地天氣不穩定，水氣增多、時晴時雨，不過降雨型態是「移動性」的，不會整天都在下雨，預計西半部、東北部都會下雨，花東地區則是雲量增多，以午後雷雨為主。而山區也會有午後雷雨，可能出現較大雨勢。

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▲下週天氣穩定，各地炎熱。（圖／記者呂佳賢攝）

陳伊秀表示，受下雨影響，明日高溫略降，各地高溫約30到33度，但整體感受仍是悶熱。週二起到週六天氣型態單純，各地轉回穩定炎熱的天氣，山區仍有午後雷雨，但雨區不大，要留意36度以上高溫。

臉書專頁「天氣風險Weather Risk」表示，明天鋒面接近，容易有對流發展並移進陸地，造成短暫陣雨或雷雨的機會，全台各地上午起都有雨勢，預估這波鋒面帶來的影響將持續至週一下午。

「天氣風險Weather Risk」表示，週二太平洋高壓增強回歸到台灣附近，鋒面再往北抬、遠離台灣，各地再恢復夏季型的炎熱、山區午後熱對流的天氣型態。